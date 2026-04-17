La escultura que cambia contigo

Una cabeza olmeca de gran formato, esculpida en acero inoxidable, que desaparece a medida que el espectador camina a su alrededor y, en su lugar, se va visibilizando una cabeza mestiza; y, si el movimiento continúa, desaparece la mestiza y se hace presente de nuevo la olmeca.

“Evoco cuando se fractura la cultura prehispánica, pero está implícita la mestiza. No existen una sin la otra. Somos ambas”, afirma en entrevista con Excélsior el artista visual mexicano Pablo Fierro.

Esta escultura es una de las 35 obras, confeccionadas en los últimos dos años, que integran la nueva exposición de Fierro, Raíces en el ahora, que se exhibirá en el Club de Industriales (Andrés Bello 29, Polanco) del 18 al 30 de abril; y la ceremonia de inauguración será el 22 de abril, a las 19:00 horas.

La individual del egresado de Arquitectura de la Universidad de las Américas en Puebla incluye además dos Atlantes de Tula, de la cultura tolteca, y el símbolo mexicano del águila parada encima de la serpiente.

“La identidad es el tema eje de esta propuesta. Quise reinterpretar la historia de México desde el momento actual. Es vital, en estos momentos cruciales en que la identidad se ve amenazada, voltear a ver a México y acordarnos del origen, quiénes somos y de dónde venimos; regresar a esa identidad, a ese orgullo”, plantea.

“Con los Atlantes, la idea es reflexionar sobre que antes sostenían templos, y ahora sostienen la identidad. Invito a analizar cómo la identidad ha ido cambiando, ya no es sólo un dato, sino que se convierte en un orgullo, en valores”, agrega.

Quien realizó estudios en la University of Technology Sydney, en Australia, y una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, aborda también el tema del mestizaje. “Si hubiera un encuentro hoy en día de dos culturas diferentes, creo que estaría representado simplemente por una pareja con ropa ordinaria; pero les tapo las caras, para que la gente se identifique”.

El autor de Huella, escultura que recrea una hoja, entregada en septiembre pasado a nueve líderes empresariales durante la Cumbre Imagen Sostenibilidad, destaca que, aunque su especialidad ha sido esculpir el cuerpo humano, para recrear las figuras prehispánicas tuvo que informarse y observar diversas fotografías.

Por ejemplo, los Atlantes tienen un pectoral, se les ve las manos; investigué qué significaba esto. Fue un gran aprendizaje. Nunca me había metido a analizar estos símbolos. También hice la típica águila de la identidad mexicana, que está casi arriba de la serpiente”, añade.

El proyectista detalla que integró a la muestra diversas piezas abstractas: la serie Infinito, una especie de espirales hacia arriba, en forma de ocho, “que evoca las posibilidades y oportunidades que tenemos”; la pieza Almas y dos perfiles titulados Eco de valor. Todo con su innovadora técnica Invisibilia.

“Almas son dos seres que se unen y después se separan, como manteniendo la individualidad de cada uno; pues, considero, a pesar de que nos unimos somos personas diferentes.

Y, explica, Eco de valor, hecha a base de más de 4 mil perfiles de diferentes largos, “simboliza la fuerza inquebrantable de la mujer. Aunque su figura parece evanescente y su expresión refleja una tristeza latente, su esencia emana una poderosa invitación a superar las adversidades. Es un homenaje a la capacidad innata de las mujeres para encontrar la luz en medio de la oscuridad y resurgir con una belleza y fortaleza renovadas”.

Fierro dice que su estilo radica en hacer piezas que tengan poco material y mucho espacio. “Gracias a ese vacío, logro que las obras tengan luz y sombra en el interior. De esta manera busco varios aspectos de invisibilidad y perspectiva.

“Mi propuesta se ha centrado en desarrollar una visión alternativa de la escultura, subvirtiendo sus valores: el espacio, la textura y la forma. El espacio que queda en medio, la ausencia de material o color, tiene un significado especial”.

El escultor prepara dos exposiciones: una en mayo, en el Festival de Arte de Tequisquiapan (Querétaro), donde lo invitaron como artista principal; y otra en Veracruz, en noviembre próximo.