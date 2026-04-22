Día del Libro: Regalarán antología de editoriales independientes

Para celebrar el Día Internacional del Libro, que se celebrará mañana, al menos 16 editoriales independientes de México se reunieron por sexto año consecutivo para obsequiar un libro a sus lectores, que estará disponible en 39 librerías de 19 ciudades de México, así como en los sitios web de las editoriales, hasta agotar existencias.

La compilación lleva por título Jardín nocturno, cuenta con un prólogo de Andrés Cota Hiriart y reúne textos de autores nacionales e internacionales en torno a la naturaleza y el paisaje, con textos de escritores como Amaury Colmenares, Lord Dunsany, Gerald Murnane, Mónica Nepote, Lina María Parra Ochoa, Melanie Pérez Ortiz y Pascal Quignard.

En la Segunda Feria de las Artes habrá venta de libros Foto: Especial

Este año participan editoriales como Alacraña, Almadía, Antílope, Aquelarre, Canta Mares, Dharma Books, Elefanta, Festina, Grano de Sal, Gris Tormenta, Impronta, La Cifra, Palíndroma, Perla, Polilla y U-Tópicas.

Y los libros podrán obtenerse gratuitamente en librerías capitalinas como Cafeleería, Casa Bosques, Casa Tomada, Clarice, El Desastre, Glaciar Libros Helados, La Americana, La Fiera, La Moraleja, Morla y U-Tópicas, entre otras.

En el texto introductorio de este libro, Cota Hiriart plantea la relevancia de las editoriales independientes y las compara con “los organismos pioneros de la sucesión ecológica”.

“Como esos líquenes, briofitas y helechos que arriban en forma de espora al campo de lava petrificada tras la explosión de un volcán y que, contra todo pronóstico, se anclan a las hendiduras del magma, sobreviven en mitad del paisaje inclemente digiriendo atmósfera y, así, con el paso del tiempo, dan lugar a las condiciones necesarias para que nuevos organismos también puedan llegar y prosperar”, expone Cota Hiriart.