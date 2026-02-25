Escritoras de Brasil y Argentina, finalistas del International Booker Prize 2026

LONDRES.– La argentina Gabriela Cabezón Cámara y la brasileña Ana Paula Maia figuran entre los 13 finalistas del International Booker Prize de 2026, anunciaron este martes los organizadores del certamen literario británico, que premia la obra de un escritor traducida al inglés.

Gabriela Cabezón Cámara, de 57 años, y Ana Paula Maia, de 48, fueron seleccionadas en esta primera lista de 13 finalistas, que será reducida el 31 de marzo a seis.

La novela Las niñas del naranjel, publicada en 2023, de la escritora argentina, ha sido traducida al inglés por la estadunidense Robin Myers con el título We are green and trembling (Estamos verdes y temblando).

Cabezón Cámara ya ganó con esta obra el National Book Award estadunidense de 2025 en la categoría de literatura traducida.

Basada en la vida de Antonio de Erauso, una figura real de la conquista española, el relato ofrece una crítica a la tiranía religiosa y al maltrato hacia las mujeres y los pueblos indígenas.

“Esta reinterpretación ferozmente imaginativa de la historia colonial da voz a una figura del siglo XVII en lo profundo de la selva sudamericana. A la vez juguetona y devastadora, tierna e indignante”, señaló el jurado en un comunicado, al anunciar los finalistas.

Por su su parte, Ana Paula Maia fue seleccionada por su obra Assim na terra como embaixo da terra, traducida por la canadiense Padma Viswanathan, con el título On earth as it is beneath.

Assim na terra como embaixo da terra, publicada en 2017, explora la vida de quienes trabajan en los márgenes de la sociedad brasileña.

“Ambientada en una colonia penal, esta vívida y fascinante novela se desarrolla en un paisaje donde el castigo ha reemplazado a la justicia. Una exploración cruda e inquietante del poder y la corrupción”, indicó el jurado del premio.

El jurado, que evaluó una selección de 128 obras, presentadas por las editoriales y publicadas en Reino Unido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, incluyó también en esta primera lista a autores de Alemania (2), Francia (2), Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Italia, Irán, Dinamarca

y Taiwán.

Dotado de 50 mil libras, el ganador del premio se anunciará el 19 de mayo en una ceremonia en el museo londinense Tate Modern.