¡No solo el Día de la Candelaria!; estas son las efemérides de febrero 2026
En febrero celebramos el Día de la Candelaria con unos ricos tamales, pero también tenemos muchas fechas importantes en el mes.
El segundo mes del año ya está aquí y sin duda febrero es un mes muy importante, ya que celebramos varias efemérides, una de ellas es el Día de la Candelaria, fecha en la que muchos acostumbran comer unos ricos tamales.
Además, también celebramos el Día del Amor y la Amistad, pero ¿sabes qué otros días festejamos este mes? Aquí te decimos cuáles son las fechas que debes tener presente.
¿Qué se celebra en febrero 2026?
- Día nacional del ajolote - 1 de febrero
- Día de la Candelaria - 2 de febrero
- Día de la Marmota - 2 de febrero
- Se crea en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia - 3 de febrero
- Día Internacional del Abogado - 3 de febrero
- Día Mundial contra el Cáncer - 4 de febrero
- Día del orgullo zombie - 4 de febrero
- Día Mundial de la lectura en voz alta- 4 de febrero
- Aniversario de la Constitución Mexicana - 5 de febrero
- Día de la Nutella - 5 de febrero
- Día del pulque - 5 de febrero
- Día de Bob Marley - 6 de febrero
- Día Internacional de Internet Seguro - 6 de febrero
- Día Mundial de Tolerancia cero a la mutilación genital femenina - 6 de febrero
- Día de mandar una carta a un amigo- 7 de febrero
- Día Mundial del Cine - 7 de febrero
- Día del Nirvana - 8 de febrero
- Se realiza el Super Bowl- 8 de febrero
- Día Mundial de la pizza - 9 de febrero
- Día del odontólogo - 9 de febrero
- Día Internacional de la lengua griega- 9 de febrero
- Día Internacional de la epilepsia- 9 de febrero
- Día Mundial de las Legumbres - 10 de febrero
- Día de la Fuerza Aérea Mexicana - 10 de febrero
- Día Internacional del leopardo árabe- 10 de febrero
- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia - 11 de febrero
- Día Mundial de la mujer médica- 11 de febrero
- Día de Darwin - 12 de febrero
- Día Mundial contra el uso de niños soldado- 12 de febrero
- Día Mundial del Soltero - 13 de febrero
- Día Mundial del Infiel o del Amante - 13 de febrero
- Día de los Amigos de Internet - 13 de febrero
- Día Mundial de la radio - 13 de febrero
- Día Internacional del condón- 13 de febrero
- Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas - 14 de febrero
- Día del Amor y la amistad- 14 de febrero
- Se funda YouTube en el 2005 - 14 de febrero
- Día Mundial de la energía- 14 de febrero
- Día Mundial del Hipopótamo - 15 de febrero
- Día Internacional del Cáncer Infantil - 15 de febrero
- Día Mundial de las ballenas- 15 de febrero
- Día de los Amores Imposibles - 16 de febrero
- Día del inventor mexicano - 17 de febrero
- Año Nuevo Chino- 17 de febrero
- Día Internacional del juego responsable- 17 de febrero
- Día Mundial de la resiliencia del turismo- 17 de febrero
- Empieza la Cuaresma – 18 de febrero
- Miércoles de ceniza- 18 de febrero
- Día Internacional del Síndrome de Asperger - 18 de febrero
- Día Mundial de las ballenas - 18 de febrero
- Día del Ejército Mexicano - 19 de febrero
- Día Mundial de la Antropología – 19 de febrero
- Día Mundial de la Justicia Social - 20 de febrero
- Día Internacional del Gato- 20 de febrero
- Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo - 20 de febrero
- Día Mundial de amar a tu mascota - 20 de febrero
- Día Mundial de la Antropología - 20 de febrero
- Día Internacional de la Lengua Materna - 21 de febrero
- Día Internacional del Guía de Turismo - 21 de febrero
- Se funda la Cruz Roja Mexicana en 1910 - 21 de febrero
- Día del Ingeniero Agrónomo - 22 de febrero
- Día Mundial de la Encefalitis - 22 de febrero
- Día del compromiso Internacional del control del mercurio - 23 de febrero
- Día Mundial del barman - 24 de febrero
- Día de la Bandera - 24 de febrero
- Día Mundial de la Esterilización Animal - 24 de febrero
- Día Internacional del Implante Coclear - 25 de febrero
- Día Mundial del pistacho - 26 de febrero
- Día Internacional del Trasplante de Órganos - 27 de febrero
- Día Mundial de las ONG - 27 de febrero
- Día Internacional del Oso Polar - 27 de febrero
- Día Mundial de las enfermedades raras-28 de febrero
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
- Enrique Guzmán cumple años - 1 de febrero
- Harry Styles cumple años - 1 de febrero
- Shakira cumple años - 2 de febrero
- Gerard Piqué cumple años - 2 de febrero
- Daddy Yankee cumple años - 3 de febrero
- Cristiano Ronaldo cumple años - 5 de febrero
- Stephanie Salas cumple años - 5 de febrero
- Neymar cumple años - 5 de febrero
- Manuel Mijares cumple años - 7 de febrero
- Florinda Meza cumple años - 8 de febrero
- Alejandra Guzmán cumple años - 9 de febrero
- Don Omar cumple años - 10 de febrero
- Jennifer Aniston cumple años - 11 de febrero
- Roxana Castellanos cumple años - 12 de febrero
- Daniela Aedo cumple años - 12 de febrero
- Rafa Márquez cumple años - 13 de febrero
- Robbie Williams cumple años - 13 de febrero
- Ana Patricia Rojo cumple años - 13 de febrero
- Karol G cumple años - 14 de febrero
- María León cumple años - 14 de febrero
- Gloria Trevi cumple años - 15 de febrero
- The Weeknd cumple años - 16 de febrero
- Elizabeth Olsen cumple años - 16 de febrero
- Michael Jordan cumple años - 17 de febrero
- Paris Hilton cumple años - 17 de febrero
- Ed Sheeran cumple años - 17 de febrero
- John Travolta cumple años - 18 de febrero
- Yoko Ono cumple años - 18 de febrero
- J-Hope de BTS cumple años - 18 de febrero
- DK y Vernon de SEVENTEEN cumple años- 18 de febrero
- Mariana Ochoa cumple años - 19 de febrero
- Millie Bobby Brown cumple años - 19 de febrero
- Rihanna cumple años - 20 de febrero
- Tiziano Ferro cumple años - 21 de febrero
- Ximena Navarrete cumple años - 22 de febrero
- Rafael Inclán cumple años - 22 de febrero
- Drew Barrymore cumple años - 22 de febrero
- Dakota Fanning cumple años - 23 de febrero
- Natalia Lafourcade cumple años - 26 de febrero
Aniversarios luctuosos
- Muere Helena Rojo - 3 de febrero
- Muere El Santo - 5 de febrero
- Muere Gina Montes - 5 de febrero
- Muere Cepillín - 7 de febrero
- Muere Whitney Houston - 11 de febrero
- Muere Norma Mora- 11 de febrero
- Muere Alexander McQueen - 11 de febrero
- Muere Julio Cortázar - 12 de febrero
- Muere Sasha Montenegro - 14 de febrero
- Muere Tongolele- 16 de febrero
- Muere Paquita la del Barrio- 17 de febrero
- Muere Gene Hackman- 18 de febrero
- Muere Karl Lagerfeld - 19 de febrero
- Muere Andy Warhol - 22 de febrero
- Muere Christian Bach - 26 de febrero
- Muere Mauricio Garcés - 27 de febrero
- Muere Luis Couturier- 27 de febrero
- Muere Rogelio Guerra - 28 de febrero
