Eclipse lunar total 2026: ¿cuándo ver la impresionante Luna de Sangre?

Un eclipse lunar total será el fenómeno que marcará el calendario astronómico a inicios de marzo de 2026 y que ya genera interés entre quienes disfrutan observar el cielo nocturno. Durante varias horas, la Luna cambiará su aspecto habitual para adoptar un tono rojizo intenso, un efecto visual que suele atraer miradas en distintos puntos del planeta.

La llegada de este evento representa una oportunidad especial para millones de personas, ya que no todos los eclipses alcanzan la fase total visible desde amplias regiones. En esta ocasión, el fenómeno podrá apreciarse en buena parte del continente americano y otras zonas del mundo, lo que aumenta la expectativa por presenciar la llamada Luna de Sangre, un espectáculo natural que no volverá a repetirse hasta 2028.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse lunar total?

Según el calendario astronómico difundido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el fenómeno se desarrollará entre la noche del lunes 3 de marzo y la madrugada del martes 4 de marzo de 2026. La duración estimada será de aproximadamente 5 horas y 39 minutos, y el punto máximo del eclipse está previsto cerca de las 05:33 horas del 4 de marzo.

La propia NASA señala que un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interne entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y pintándolo en su totalidad de un tono rojizo, naranja o marrón.

Durante ese lapso, la Luna atravesará distintas etapas que podrán observarse sin necesidad de equipo especializado. La fase más esperada será la totalidad, cuando el satélite natural quede completamente cubierto por la sombra terrestre y adquiera el característico color rojizo.

¿Por qué se le llama Luna de Sangre?

El término Luna de Sangre se utiliza para describir el tono rojizo que adquiere la Luna durante la fase total del eclipse. Este color no se debe a un cambio en el satélite, sino a un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre.

Cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, bloquea la luz solar directa y proyecta su sombra sobre el satélite natural. La atmósfera del planeta actúa como un filtro que dispersa la luz azul y permite que las longitudes de onda rojas lleguen hasta la superficie lunar. Por ello, la Luna puede verse roja, naranja o incluso marrón, dependiendo de factores como el polvo y las condiciones climáticas presentes en la atmósfera.

¿Dónde se podrá observar este fenómeno astronómico?

Habitantes de todo México tendrán la posibilidad de mirar el eclipse total de Luna a simple vista, siempre que el cielo permanezca despejado. También será visible en otros países de Norte y Centroamérica. Además, el evento podrá apreciarse en el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Una de las ventajas de este tipo de fenómeno es que no representa riesgos para la vista. A diferencia de los eclipses solares, no es necesario utilizar filtros especiales ni lentes certificados. Esto facilita que cualquier persona pueda disfrutarlo desde su casa, una azotea o algún espacio abierto.

Recomendaciones para observar el eclipse lunar total

Para disfrutar mejor del eclipse lunar total 2026, especialistas en divulgación científica sugieren buscar un lugar con baja contaminación lumínica. Espacios como parques, terrazas o zonas alejadas de luces intensas permiten apreciar con mayor claridad los cambios graduales en la iluminación de la Luna.

Aunque no es obligatorio, el uso de binoculares o telescopios puede ayudar a distinguir detalles de la superficie lunar durante el desarrollo del fenómeno. Sin embargo, el evento podrá seguirse sin ningún instrumento adicional, lo que lo convierte en una experiencia accesible para todas las edades.

