Artemis 2 despegaría el 6 de marzo hacia la Luna tras ensayo exitoso de la NASA

La NASA anunció este viernes que prevé lanzar el 6 de marzo su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Tras el éxito de la simulación de lanzamiento de ayer (jueves), ahora apuntamos al 6 de marzo como la fecha de lanzamiento más próxima posible", dijo en rueda de prensa Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadunidense.

Glaze advirtió que aún queda trabajo por hacer para que el lanzamiento sea posible. Si bien la agencia espacial ya había anunciado posibles fechas, esta es la primera vez que señala una ventana específica para el despegue.

Ensayo exitoso del cohete SLS

El jueves, la NASA informó sobre la realización exitosa de un ensayo general de lanzamiento de su cohete Space Launch System (SLS), que enviará a tres astronautas estadunidenses y a uno canadiense alrededor de la Luna.

Artemis 2 será la primera misión tripulada de la NASA alrededor de la Luna desde 1972. AFP

Se trató de la segunda prueba realizada por la agencia para el despegue de la misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, fue interrumpida por problemas técnicos, lo que obligó a revisar procedimientos y sistemas antes de retomar el calendario.

El regreso más allá de la órbita terrestre

De acuerdo con datos oficiales de la NASA, Artemis 2 será la primera misión tripulada del programa Artemis y la primera en llevar astronautas más allá de la órbita terrestre desde el Apolo 17, en diciembre de 1972, es decir, más de 52 años después.

La tripulación está integrada por los astronautas estadunidenses Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), así como por el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Fotografía proporcionada por la NASA que muestra al astronauta Barry Wilmore, capitán de la tripulación, mientras trabaja en el exterior de la Estación Espacial. AFP

La misión utilizará el cohete Space Launch System (SLS) en su configuración Block 1 y la nave Orion; tendrá una duración aproximada de 10 días y realizará una trayectoria de “retorno libre” alrededor de la Luna, sin alunizaje.

Costos y ajustes en el calendario

Según estimaciones de la Oficina del Inspector General de la NASA, el programa Artemis acumulará un costo superior a 93 mil millones de dólares entre 2012 y 2025, y cada lanzamiento del sistema SLS/Orion ronda los 4 mil millones de dólares.

Cabe señalar que la NASA ha ajustado en diversas ocasiones su calendario; a inicios de 2024 informó que Artemis 2 se reprogramaba para no antes de septiembre de 2025, debido a revisiones técnicas en los sistemas de soporte vital y el escudo térmico de la cápsula Orion.

