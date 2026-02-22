Muere el pintor Peter Stämpfli, pionero del pop art en Europa

PARÍS, Francia.– El pintor suizo y pionero del pop art en Europa, Peter Stämpfli, conocido por su trabajo con neumáticos, murió el viernes pasado a los 88 años, anunció la galería Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

El galerista Georges-Philippe Vallois, que representa al pintor, lo describió como “uno de los artistas más singulares de la segunda mitad del siglo XX”.

Nacido en 1937 en Deisswil (Suiza) y formado en la Escuela de Bellas Artes de Bienne, el artista empezó a exponer en los años 60. Su obra se incorporó a las colecciones de museos como el Museum of Modern Art de Nueva York o el Centro Pompidou de París.

“Lo que me distinguió es una voluntad de aislar el objeto sobre un fondo blanco. Sacar el objeto de su historia, de su contexto”, explicó Stämpfli en 2018, en el marco de una exposición dedicada a su trabajo, sobre objetos y gestos de la vida cotidiana.

El pintor suizo, que pasó varios periodos en París, se hizo famoso desde finales de los años 60 por sus llamativos automóviles y también por las llantas de esos autos, con cuyas huellas trazaba infinitos motivos geométricos.

Asimismo, Stämpfli dirigió películas y cortometrajes, y también se dedicó a la escultura.