Se cancela traslado del acervo a Aztlán; anunció el colectivo Defendamos El Museo Dolores Olmedo

El colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo informó ayer, a través de su cuenta de Facebook, que “el proyecto de traslado al Parque Aztlán (de parte del acervo del recinto, que incluye obras de Diego Rivera y Frida Kahlo) ha sido cancelado” y que “el museo permanecerá en su hogar: la Noria, Xochimilco”.

“Hoy, 21 de febrero de 2026, escribimos una de las páginas más gloriosas en la historia de nuestra alcaldía”, apuntaron en el comunicado en el que recuerdan que “el camino de resistencia” comenzó el 6 de julio de 2025, “cuando nos plantamos por primera vez frente al portón del museo. Lo que parecía una batalla imposible contra intereses económicos, se convirtió en un movimiento imparable”.

Los activistas agregaron que “hoy (ayer), en compañía de nuestras Autoridades Tradicionales, personajes ilustres y vecinos de los pueblos, barrios y colonias, hemos realizado un acto único en todo el país: Declaramos al Museo Dolores Olmedo como Patrimonio Histórico y Cultural de Xochimilco.

“Es un hecho histórico porque, por primera vez, es la propia comunidad quien toma la custodia simbólica y legal de su patrimonio para evitar que se lo lleven. ¡Nadie en México había logrado una acción de este tipo!”, añadieron.

Asimismo, hicieron pública la resolución final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se informa que el Proyecto del traslado del Museo Dolores Olmedo al Parque Urbano Aztlán, en Chapultepec, “ha sido anulado”.

El colectivo ha demandado la reapertura pública del museo, cerrado desde 2020, y la cancelación de la mudanza a una nueva sede en Chapultepec.

Hasta el cierre de esta edición, ni el fideicomiso del museo ni el Parque Aztlán habían emitido un comunicado al respecto. Los vecinos dijeron que quedan al pendiente.