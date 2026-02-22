14 Feria Internacional de la Lectura Yucatán: penínsulas lectoras, su cultura y arte

Con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) como invitada de honor, que presentará su producción editorial tanto literaria como en temas de migración y frontera, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) realizará su edición 2026 del 14 al 22 de marzo en Mérida.

La directora del encuentro editorial, María Teresa Mézquita, detalló en rueda de prensa que más de 500 sellos exhibirán unos diez mil títulos, a través de 147 expositores, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde esperan la visita de 250 mil personas que disfrutarán de 700 actividades.

El lema de este año es Penínsulas lectoras, en alusión a Baja California y Yucatán. “En nuestro cartel, ambas se miran como territorios opuestos, pero vinculados por su relación con el alma y la naturaleza.

“Se representan a través de símbolos naturales, como la ceiba maya, el cactus gigante, el venado cola blanca y la ballena gris, que evocan identidad e integración; mientras que el arcoíris simboliza unión y diversidad. Elementos como la palmera, el sol y la luna alumbran el paso de la lectura”, explicó la promotora el significado del cartel diseñado exprofeso.

Agregó que la UABC es reconocida “como la mejor universidad pública de la región noroeste de México, por estándares nacionales e internacionales. Y ofrecerá un programa completo, desde presentaciones de libros, arte y música hasta un espacio para apreciar la poesía del noroeste. Además, habrá bailes como el calabaceado y talleres infantiles y juveniles”.

La gestora cultural destacó el crecimiento de la oferta editorial para niños y jóvenes, en cuyo espacio se ofrecerán 260 actividades, pues este público representa ya el 20 por ciento del total de asistentes.

En el ámbito académico detalló que tendrán lugar coloquios y seminarios, como el Encuentro de UC-Mexicanistas y el de fomento a la lectura de la editorial SM.

Se entregará el Premio de Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco a la poeta Elsa Cross, que ganó este galardón por “su invaluable y sostenido trabajo como poeta, traductora de filosofía, ensayista, crítica literaria, editora, antologadora y creadora de cuentos y poemas para niños; además de su labor académica como profesora de literatura y filosofía de la religión, o como promotora cultural e impulsora de jóvenes poetas y traductores en el tema de la ciencia”, según el acta del jurado.

A la Filey, organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán, acudirán autores como Laura Restrepo, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Alberto Ruy Sánchez, Rosa Beltrán, Liliana Blum, Mónica Lavín, Fabio Morábito y Agustín Monsreal.

Y la periodista de radio Verónica Romero recibirá el Premio Nacional de Periodismo Filey 2026.