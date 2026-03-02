Eclipse lunar: ¿a qué hora ver EN VIVO la Luna de sangre?

El eclipse lunar total será el gran protagonista de la madrugada del martes 3 de marzo. Ese día, el cielo ofrecerá un fenómeno astronómico que suele generar gran expectativa entre quienes disfrutan observar el cielo: la llamada Luna de Sangre, un evento que se distingue por el tono rojizo que adquiere el satélite natural cuando la Tierra se interpone entre él y el Sol.

Durante esa noche, millones de personas en el continente americano podrán seguir cada etapa del fenómeno. En territorio mexicano será visible en todo el país, siempre que el clima lo permita. Además, esta ocasión sobresale por la duración de su fase total, que será más larga de lo habitual, lo que permitirá apreciar con detalle cada cambio de coloración.

eclipse lunar

¿Qué es un eclipse lunar total?

Cuando ocurre un eclipse lunar total, la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más oscura, conocida como umbra, sobre la superficie lunar. A diferencia de lo que sucede con un eclipse solar, en este caso la Luna no desaparece del cielo.

La razón por la que se observa rojiza tiene que ver con la atmósfera terrestre. Parte de la luz solar logra atravesarla y, en ese proceso, los tonos azules se dispersan mientras que los rojizos continúan su trayecto hasta iluminar la Luna. Ese filtrado natural es el que produce el característico color cobrizo o rojo oscuro que da origen al nombre Luna de Sangre.

Fenómenos astronómicos 2026: eclipses, superlunas y eventos que no te puedes perder

¿A qué hora ver el eclipse lunar?

Según estimaciones astronómicas, el fenómeno comenzará alrededor de las 02:44 horas, tiempo del centro de México. A partir de ese momento iniciarán las distintas etapas del eclipse.

El punto máximo, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra de la Tierra, ocurrirá aproximadamente a las 05:33 horas. Esta fase total tendrá una duración estimada de entre 80 y 82 minutos, es decir, cerca de una hora con veinte minutos, un periodo que se considera amplio en comparación con otros eclipses lunares.

Si se toman en cuenta todas las etapas, penumbral, parcial y total, el evento se extenderá por más de cinco horas. Esto permitirá que quienes deseen observarlo puedan hacerlo sin prisas y notar cómo cambia gradualmente el brillo y el color del satélite.

¿Desde dónde se podrá observar el eclipse lunar?

El eclipse lunar en México podrá apreciarse en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. No importa si se trata del norte, centro o sur del país, el fenómeno será visible en cada región.

En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey podrá observarse sin necesidad de equipos especiales. Sin embargo, la contaminación lumínica puede reducir el contraste del color rojizo.

Por ello, quienes busquen una vista más clara pueden optar por zonas rurales, playas, parques elevados o azoteas con poca iluminación artificial.

¿Es peligroso observar un eclipse lunar?

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar total no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse directamente, sin filtros ni gafas especiales.

Eclipse lunar total de marzo 2025.

El uso de binoculares o telescopio puede mejorar la experiencia, ya que permite distinguir con mayor claridad los cráteres y las sombras que se forman en la superficie lunar. Para quienes deseen fotografiar el momento, se recomienda utilizar una cámara con buen zoom, trípode y tiempos de exposición prolongados.

