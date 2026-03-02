'Vitam Mortem' regresa al CCB con una puesta en escena de sombras y misterio

Con una atmósfera cargada de misterio, fue estrenada la nueva temporada de Vitam Mortem, en la Sala Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque (CCB), que tendrá temporada hasta el 5 de abril.

La obra de Gabriel Ortega está dirigida al público a partir de 10 años, el cual ve alzar el telón con una procesión fúnebre que se proyecta en una caja, mientras los actores deambulan entre el público con una lámpara, como sepultureros que danzan en las sombras.

En medio del paisaje sombrío, el público sigue el ciclo de vida y muerte —que nunca termina— a través de diversas metáforas: semillas, árboles, frutos, y otros elementos simbólicos se hacen presentes.

Al finalizar la primera función, los actores Miguel Ángel Morales y Mauricio Martínez invitaron al público a acercarse y conocer de cerca los títeres de papel, el cadáver, el gusano y el árbol, para tocar y observar cómo fueron creados.

Sobre el proceso creativo detrás de Vitam Mortem, Martínez destacó que la creación de los títeres y las cajas de luz llevó cerca de un año de trabajo, mientras que adaptar el texto de Gabriel Ortega para la puesta en escena resultó ser un desafío, ya que tiene un lenguaje visual muy particular que, sin palabras, comunica de forma poderosa a través de la sombra, la luz y los títeres.

Es un reto combinar la estética de la obra con la narrativa, pero al final todo encajó para contar una historia que trasciende los límites de las palabras”, explicó Mauricio.

De esta manera, la puesta en escena busca conectar con su audiencia sin necesidad de palabras, sólo con las imágenes que se proyectan, las sombras que danzan y los títeres de papel que se animan en cada escena.

Vitam Mortem estará en cartelera hasta el 5 de abril, con funciones los sábados y domingos, a las 13:00 horas.

Metáforas de papel: La puesta en escena, dirigida por Miguel Ángel Morales y Mauricio Martínez, recurre al teatro de papel y presenta una reflexión sobre el ciclo de la vida y la muerte en una propuesta visual sin palabras.

cva*