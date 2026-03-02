Presentan 'Romancero en América' de Aurelio González en la FIL Minería

Fue presentado ayer, en la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el libro Romancero en América, de Aurelio González (1947-2022), nuevo título de la colección Clásicos de la Lengua Española que editó la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

El volumen fue definido como un estudio sólido y riguroso sobre la presencia del romance hispánico en América, el cual no es un repertorio textual fijo ni un simple eco de la tradición peninsular, sino un testimonio de la oralidad y recreación colectiva americana.

De acuerdo con Alejandro Higashi, miembro de número de la AML, el Romancero en América “es un libro para leer, decantar, regresar, además de que Aurelio González tenía una idea sobre El Romancero y era el hecho de que él quería que se vieran reflejadas todas las variantes que había a lo largo de América Latina”.

Por su parte, el escritor Felipe Garrido, miembro de número de la Academia, aseguró que “el Romancero es de esos textos a los que volvemos una y otra y muchas veces en nuestra vida porque se trata de un libro inacabable.

De manera que cuidado con este libro, no tiene fin. Es un pozo sin fondo. Si ustedes se tiran, ya están advertidos”.

En la presentación también participó la escritora y académica Liliana Weinberg y se dio lectura a un texto de Gonzalo Celorio.

