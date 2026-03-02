Cierra FIL de Minería con caída en asistencia; cerca de 15.7% menos de público

La 47 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), que cerró ayer, recibió cerca de 70,000 personas, de las cuales al menos 27,240 acudieron a sus actividades culturales, informó ayer su directora, Mercedes Alvarado Miranda.

Esto representaría una disminución de público de 15.7% respecto de la afluencia reportada en 2025, que según cifras oficiales, ascendió a 83,000 asistentes, aunque tuvo un día adicional.

Sabemos todos que ha sido una semana atípica en cuanto a los sucesos que han ocurrido, el del domingo pasado (la caída de El Mencho, en Jalisco) y hoy tenemos un evento masivo en el centro de la CDMX (el concierto de Shakira), pero la verdad es que 70,000 asistentes (es) un muy buen número”, dijo.

Y agregó: “Acuérdense que, aunque los números son importantes, para la FILPM lo más relevante es que la experiencia de las y los lectores sea cada vez más significativa. Y si tenemos que el 40% de nuestros asistentes acudieron al menos a un evento, pues la oferta cultural está permeando, me parece”, expuso.

Cuestionada sobre el costo de los estands en la feria, Alvarado aseguró que éste ya se redujo 40%, llegando a 5,000 pesos por metro cuadrado, por lo que no se contemplan más ajustes.

Como cualquier feria de libro o de cualquier otro sector, pues, hay un costo por participar y ese costo permite que los eventos sean posibles, porque hay gastos de producción, de las y los talleristas, de autores, y la verdad es que la FILPM está en un precio promedio si lo comparan con las otras ferias que suceden en la CDMX. No es oneroso”, expresó.

También se le cuestionó si buscará a los sellos que han dejado de acudir a la feria.

Ahora estamos terminando esta edición y, eventualmente, nos acercaremos al Fondo de Cultura Económica (FCE) y a otras muchas editoriales que nos interesa que conozcan el proyecto y la nueva etapa de la FILPM”.

En la conferencia, recordó que el presupuesto de la FILPM de este año ascendió a 11 mdp, destacó la participación del público infantil, así como de 45 universidades y anunció que la 48 edición de la FIL Minería será del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027, aunque el estado invitado será dado a conocer en mayo.

cva*