Este libro de fantasía juvenil tiene dragones, trauma adolescente y un héroe que necesita terapia

Feiyu no quiere ser héroe. Tampoco parece muy interesado en cargar con una profecía que otros decidieron antes de que pudiera entender quién era. En La Sombra del Fuego, Álex García parte de los elementos más reconocibles de la fantasía juvenil —dragones, mundos ocultos, linajes mágicos, romance y destino—, pero conforme avanza la historia el viaje se vuelve menos luminoso: ser “el elegido” no se siente como una aventura, sino como una carga.

La novela arranca con una sensación conocida para quienes han leído sagas juveniles de fantasía: un protagonista marcado por algo más grande que él, un mundo mágico por descubrir y una fuerza ancestral que espera despertar. Pero el libro encuentra su propio pulso cuando deja de apoyarse solo en la épica y se concentra en una pregunta más incómoda: ¿qué pasa si el héroe no quiere seguir el camino que todos esperan?

En entrevista con Excélsior, Álex García cuenta que la historia no nació por el inicio, sino por el final. Primero imaginó a Feiyu y Rose en los acontecimientos finales del libro, aunque todavía no sabía quiénes eran ni qué papel tendría cada uno.

“La historia empezó por el final. Cuando visualicé por primera vez la historia, estaban Feiyu y Rose (…) pero no tenían personalidad, no sabía quién era el protagonista”, relata el autor.

A partir de esa imagen, comenzó a construir la personalidad de sus personajes y los conflictos necesarios para llegar a ese destino narrativo.

Feiyu, un protagonista que no quiere salvar al mundo

Uno de los puntos más interesantes de La Sombra del Fuego está en la forma en que construye a Feiyu. No es exactamente el héroe clásico que acepta su misión, toma una espada y decide salvar al mundo sin hacerse demasiadas preguntas. Feiyu tiene dudas, rabia, miedo y una relación complicada con aquello que lo hace distinto.

“Aquí en el libro no está tan claro quién es el bueno y quién es el malo, porque Feiyu es bueno para él mismo, para lo que quiere su familia y todo, pero no significa que él va a ser el bueno para el resto de su mundo. Simplemente lo que quiere es ir por su propio bienestar. No le importa si hace el bien, hace el mal, él lo que quiere es estar bien él solo”.

Ese conflicto conecta con una sensibilidad muy actual dentro de la literatura juvenil: personajes que no son aspiracionales en el sentido tradicional, sino contradictorios, cansados y emocionalmente sobrepasados.

Feiyu no solo carga con una profecía; también carga con la presión familiar, con una identidad que no termina de aceptar y con la sensación de no pertenecer por completo a ningún lugar. Esta tensión se relaciona con la adolescencia y con la dificultad de aceptarse a uno mismo cuando esa aceptación no necesariamente implica querer todo lo que uno es.

“Me acepto, pero eso no significa que lo quiera. Querer aceptarte, aunque no te quieras aceptar, querer pertenecer, aunque no quieras pertenecer”, cuenta Álex en entrevista.

La Sombra del Fuego de Alex García es una historia de literatura juvenil Imagen generada con IA

Bao, el corazón emocional de la historia

Si Feiyu sostiene el conflicto interno de la novela, Bao funciona como uno de sus centros emocionales. Aunque no siempre ocupa el lugar más visible de la trama, su presencia permite leer otra capa del libro: la de los vínculos que sostienen a alguien cuando todo lo demás se rompe.

Alex reconoce que Bao es, personalmente, su personaje favorito. En las primeras versiones de la historia, era solo el amigo y acompañante del protagonista, pero conforme la trama avanzó se volvió una figura clave para que Feiyu pudiera transformarse.

“Sí o sí tenía que ser alguien muy cercano a él, ese detonante para que el dragón despertara”, explica el autor.

De hecho, Alex cuenta que una lectora le hizo notar algo que él no había pensado de forma consciente mientras escribía: Feiyu y Bao podían verse como la misma persona en circunstancias distintas.

“Ambos tienen un secreto que no pueden comentarle a nadie. Feiyu por un tema ancestral, mitológico y mágico, y Bao por un tema social y cultural. Entonces ambos están completamente solos y por eso encuentran refugio el uno en el otro”, señala.

De Jake Long a Ataque de los Titanes: las referencias detrás del fuego

Aunque La Sombra del Fuego está atravesada por la mitología china, Álex no oculta que su imaginario también viene de la cultura pop, el anime y las sagas juveniles. El autor menciona que una de las referencias más notorias está en Jake Long: el dragón occidental, caricatura de Disney que inspiró parte del arco de Rose.

Pero no es la única. Para construir a Feiyu, García tomó elementos de personajes marcados por el destino y por una relación problemática con el poder.

“Hay inspiración justamente en anime, en el caso de Ataque de los Titanes con el personaje de Eren Jaeger y también en Star Wars con Anakin Skywalker”, cuenta.

De ambos tomó parte del dilema de un personaje que sabe que forma parte de una profecía y que, si algo se mueve de lugar, todo puede salir mal.

También hay ecos de Percy Jackson, al menos en la recepción de algunos lectores, por el componente mitológico y el tono de ciertos momentos. Y, como dato muy BookTok, García revela que incluso hay referencias musicales a Taylor Swift, en específico a su álbum The Tortured Poets Department.

Mitología china sin perder ritmo

Para levantar el mundo de La Sombra del Fuego, Álex cuenta que investigó tradiciones, mitos y folclore chino y explica que la mitología china encajaba con la historia por elementos como el romance entre presa y cazador y la idea de almas conectadas desde antes de encontrarse en una vida específica.

El escenario también fue importante. La novela se sitúa parcialmente en Chongqing, ciudad china que llamó la atención del autor por su arquitectura y por la convergencia de dos ríos. Álex retoma leyendas relacionadas con ese punto como entrada a otro mundo y lo integra al Yuanxi, el mundo mágico de la novela.

Aun así, el autor reconoce que trabajar con una cultura que no es la propia implicó un reto. Por eso incluyó un aviso al inicio del libro.

“No es la intención ofender a ninguna cultura, simplemente acercar a este tipo de tradiciones chinas”, afirma.

El resultado es una novela que, más que contar la historia de un héroe destinado a salvarlo todo, se pregunta qué ocurre cuando ese destino se vuelve demasiado pesado. En La Sombra del Fuego, los dragones no solo vuelan alrededor del protagonista: también viven dentro de él. Y a veces, el verdadero conflicto no está en despertarlos, sino en decidir qué hacer cuando por fin abren los ojos.