UNESCO reconoce Pasión de Cristo Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Con la entrega del documento este 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma o tiempo de preparación para la Pascua en la religión católica, desde la Macroplaza de Iztapalapa, autoridades del gobierno capitalino, de la alcaldía y representantes del organismo internacional, se comprometieron a preservar el legado histórico de esta tradición con 183 años de vida.

Responsabilidad colectiva

El legado histórico de esta tradición tiene 183 años de vida. Especial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue testigo de la entrega del certificado por parte del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, subrayó que este reconocimiento internacional implica una responsabilidad colectiva de mantener viva la tradición.

Para ello la UNESCO y autoridades de los tres órdenes de gobierno se comprometen a proteger y revitalizar la Pasión de Cristo como patrimonio vivo, “con medidas de salvaguardia diseñadas por la propia comunidad”, señaló.

Cerro de la Estrella

Entre los compromisos destacan la preservación de documentos históricos, el registro sistemático de la memoria viva, la difusión cultural sin mercantilización excesiva y el cuidado de espacios simbólicos como el Cerro de la Estrella.

Representación de la crucifixión de Cristo en el Cerro de la Estrella. Fotos: Elizabeth Velázquez

Hoy celebramos un hito histórico que honra casi dos siglos de tradición, identidad y organización comunitaria”, destacó Morales.

En ese sentido se pronunció la Jefa de Gobierno, quien reiteró el compromiso de su administración para impulsar la preservación de esta tradición que ha resistido al paso del tiempo “gracias a una organización auto gestiva”, dijo

LA REPRESENTACIÓN ES DE LA COMUNIDAD

Clara Brugada destacó que esta representación pertenece a la comunidad y no a instituciones gubernamentales o religiosas.

No depende del gobierno ni de ninguna iglesia. Le pertenece al pueblo, que la organiza, la transmite y la vive”, remarcó.

El nombramiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se otorgó el pasado 10 de diciembre, para culminar un proceso iniciado en marzo de 2023, cuando la Pasión fue declarada patrimonio cultural inmaterial de México.

La Semana Santa inicia pronto Imagen generada por IA

A partir de entonces, el INAH y habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa comenzaron la elaboración de un plan de salvaguardia para respaldar la postulación ante la UNESCO.

Para Alfonso Reyes Ramírez, presidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, este día “se concreta un objetivo planteado hace dos décadas”

Y aseguró que es resultado “del esfuerzo continuo de generaciones”, y se comprometo a que la celebración “seguirá siendo de la comunidad”.

“La Semana Santa sin la participación de los ocho barrios es impensable. Lo que hace grande a la representación de la Semana Santa en Iztapalapa es su gente”, exclamó.

