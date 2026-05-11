¡Es arte! El día que Salvador Dalí llenó su Rolls-Royce con coliflores

Salvador Dalí, considerado una de las figuras más llamativas del surrealismo, dejó huella en el siglo XX no solo por sus pinturas, sino también por la forma en que veía la vida, como todo para él era una forma de hacer arte.

Hay una obra que casi nadie recuerda, pero que para él fue considerada arte. Y sí, hablamos de cuando Salvador Dalí llenó su Rolls-Royce con coliflores.

Salvador Dalí es considerado una de las figuras más llamativas del surrealismo Europa Press

El día que Dalí llenó su Rolls-Royce de coliflores

La imagen del Rolls-Royce repleto de coliflores se convirtió en uno de los momentos más curiosos del surrealismo. Aunque para muchos solo fue una excentricidad, en realidad Dalí buscaba transmitir una idea relacionada con el arte, las formas y las matemáticas.

El momento ocurrió en 1955, cuando Salvador Dalí llegó a la Universidad de la Sorbona, en París, para ofrecer una conferencia sobre su método paranoico-crítico.

Sin embargo, lo que terminó robándose todas las miradas fue su entrada al lugar a bordo de un Rolls-Royce Phantom cargado con cerca de 500 kilos de esta verdura.

El automóvil terminó siendo una especie de exhibición sobre ruedas.

Salvador Dalí llenó su Rolls-Royce con coliflores. Gemini

¿Por qué Salvador Dalí lo llamó arte?

Aunque muchos pensaron que solo era una ocurrencia, el acto tenía una base intelectual. El pintor sentía una gran fascinación por las figuras geométricas y las formas de la naturaleza.

Dalí explicó que las coliflores le recordaban a los patrones del cuerno de un rinoceronte y a conceptos como la espiral logarítmica y la proporción áurea.

“Todo acaba en la coliflor”, dijo en una entrevista.

Y es que para Dalí, esta verdura representaba los patrones que se esconden tanto en la naturaleza como en el arte.

Dalí buscaba transmitir una idea relacionada con el arte, las formas y las matemáticas. Europa Press

¿Quién fue Salvador Dalí?

Dalí es recordado como uno de los pintores más importantes del siglo XX, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España. Se convirtió en el máximo exponente del surrealismo, corriente enfocada en representar los sueños y el subconsciente.

El artista destacó por su nivel de detalle y por crear imágenes irreales. Entre sus trabajos más famosos está La persistencia de la memoria (los relojes derretidos). Además de pintar, exploró el cine, la fotografía y la escultura, colaborando con personajes como Luis Buñuel y Walt Disney.

Parte de la fama de Salvador Dalí también se debió a su forma de ser. Le gustaba sorprender a la gente con frases fuera de lo común, ropa llamativa y apariciones inesperadas.

Con el paso del tiempo, su característico bigote terminó convirtiéndose en uno de sus sellos más conocidos.

Antes de morir volvió a Figueres, ciudad donde está el Teatro-Museo Dalí, un espacio creado por el propio artista que actualmente conserva varias de sus obras más famosas.

Dalí falleció el 23 de enero de 1989, pero hasta hoy sigue siendo una de las figuras más reconocidas dentro de la historia del arte.