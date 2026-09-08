La Ciudad de México bajo la mirada de Armando Salas Portugal

La mirada luminosa del fotógrafo mexicano Armando Salas Portugal (1916-1995) es expuesta en el Museo de la Ciudad de México (MCM), en el marco de Fotoseptiembre, con la exposición Miradas de nuestro acervo. Armando Salas Portugal, integrada por 27 piezas que forman parte de la colección que donó a dicho recinto, en 1986, y que no se habían expuesto desde hace más de 40 años.

Así lo detalla a Excélsior Lizbeth Ramírez Chávez, directora del museo que conserva en su acervo 33 instantáneas que el fotógrafo donó a finales de los años 80 y que dan cuenta de la arquitectura barroca y porfiriana de la capital.

“En 1983 Salas Portugal hizo una exposición en este museo, que se tituló El arte barroco en la Ciudad de México, y tres años después recibió el Premio Miguel Hidalgo del MCM. Fue entonces cuando él decidió donar esas fotografías. Hizo una carta al museo y entregó esta donación en 1986, pero lo más interesante es que ésta no se había vuelto a exhibir desde entonces”, detalla Ramírez.

¿Expondrán las 33 instantáneas que donó?, se le pregunta a Lizbeth Ramírez, quien fue nombrada titular del recinto en junio pasado.

“Se hizo una curaduría y se expondrán 27 piezas, las cuales dialogan con el Museo de la Ciudad de México y lo que tenemos como misión y visión, así como la parte arquitectónica e histórica de la capital”.

Esta exposición con 27 imágenes poco conocidas de Armando Salas Portugal estará abierta hasta diciembre. Foto: Cortesía Museo de la Ciudad de México.

¿Cuántas colecciones resguarda en total el Museo de la Ciudad de México? “Tengo que comentar que encontré un acervo muy bien cuidado con más de mil 500 piezas. Hay escultura, pintura, grabado, fotografía y, por darte una idea general, tenemos creadores como Carlos Mérida, Juan O’Gorman, Sebastián, Manuel Felguérez, Francisco Matarrosas, entre otros más.

“Además, el museo cuenta con un equipo de conservación muy fuerte y fue una grata sorpresa conocer los procesos de conservación preventiva tan estrictos que ellos llevan”.

¿Qué destacaría de la mirada de Salas Portugal? “En la comunidad fotográfica ves de todo. Por ejemplo, fotógrafos documentales, fotoperiodistas o fotógrafos que incluyen la parte antropológica, estética e histórica. Armando tenía un ojo muy particular y aquí tomaría una de las frases que él siempre comentaba: ‘Las cosas siempre están ahí, pero sólo aparecen cuando la luz las revela’.

“Es decir, a veces vemos un edificio frente a nosotros, pero no lo miramos con detenimiento. Así que él, a través de sus fotos, logra que el espectador mire la parte de ese edificio o de la calle con otra mirada”, destaca.

La muestra, que permanecerá abierta hasta diciembre, incluye fotografías de la avenida Hidalgo, del Exconvento de Culhuacán, el patio del Castillo de Chapultepec, la fachada de la Santa Veracruz y otros edificios emblemáticos del Centro Histórico.