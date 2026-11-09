Rogelio Cuéllar exhibe una treintena de retratos inéditos de Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899-1986) tenía 74 años cuando visitó México por primera vez. Era el 4 de diciembre de 1973.

En aquel momento, el fotógrafo Rogelio Cuéllar se acercó a Vicente Leñero, quien editaba Revista de Revistas, de Excélsior, y le preguntó qué hacer. Leñero sólo le hizo una sugerencia: “Síguelo y tómale fotos hasta en el baño”.

Aquella anécdota sirvió de base para integrar la exposición ¿Nos volveremos a ver?, en el Museo de la Ciudad de México (MCM), que puede ser vista desde ayer, integrada por una treintena de fotografías, muchas inéditas, para celebrar el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino.

Integrada por una treintena de fotografías, Rogelio Cuéllar conmemora el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino con la exposición '¿Nos volveremos a ver?' Cortesía Rogelio Cuéllar

“Hay un libro de Borges que he releído varias veces: El Aleph, aunque cuando lo leo aún hay cosas que no entiendo del todo y que me hacen reflexionar mucho. Pero sí es uno de los libros a los que recurro frecuentemente”, comentó Cuéllar en entrevista con Excélsior.

¿Qué dejó Borges en usted?, “Yo creo que la infinita curiosidad que nos dan sus libros y esa pasión por la lectura”.

¿En qué parte de la ciudad le habría gustado fotografiar a Borges? “Nunca he pensado eso. Pero el privilegio que tuve fue que él quiso ir a Teotihuacan, a tocar la base de la Pirámide del Sol. Así que, más que en una biblioteca, me gustó fotografiarlo en aquel espacio… Quizá lo habría llevado al Parque México, que es hermosísimo”.

Integrada por una treintena de fotografías, Rogelio Cuéllar conmemora el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino con la exposición ¿Nos volveremos a ver? Cortesía Rogelio Cuéllar

La llegada a México y el inicio de una cobertura histórica

En la apertura de la muestra, el fotógrafo recordó que en aquel diciembre de 1973 sólo tenía 23 años.

“Supe que, por parte de la UNAM, iba a ir Miguel Capistrán a Buenos Aires para traer a Borges y que Luis Mario Schneider lo recibiría aquí. En esa época, México era otro país. Fui al aeropuerto y ubiqué el vuelo en el que llegaría.

“Entonces, vi a Schneider y le dije que quería hacerle fotos a Borges, entonces me llevó a la escalinata del avión, sin protocolos ni filtros”, rememoró.

Como en aquel momento no existían los teléfonos celulares ni había otros fotógrafos, supo que sería una gran oportunidad.

Integrada por una treintena de fotografías Rogelio Cuéllar conmemora el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino con la exposición '¿Nos volveremos a ver?' Cortesía Rogelio Cuéllar

“Fui el único que fotografió a Borges bajando del avión. Por suerte, ni tardo ni perezoso, cuando Borges se subió al auto para ser trasladado a su hotel, de pronto yo estaba en el coche junto a Borges, Capistrán y Schneider”, relató.

El bautizo de ‘el Duende’ y la complicidad con la cámara

De aquel día, Cuéllar rescató la frescura del momento y su inexperiencia como joven que comenzaba a hacer fotoperiodismo.

Integrada por una treintena de fotografías, Rogelio Cuéllar conmemora el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino con la exposición ‘¿Nos volveremos a ver?’ Cortesía Rogelio Cuéllar

“Era freelance. Lo que quiere decir que te pagan lo que se les da la gana y hasta tres meses después, es decir, te compraban la foto en 25, 50 o 100 pesos, que ya era mucho dinero en esa época”, explicó.

Pero aquella experiencia siguió durante 13 días que lo llevaron a fotografiar al argentino en su hotel, en el café, en Teotihuacan y el Colegio de San Ildefonso.

A partir del incesante clic de la cámara, Borges identificó a Rogelio como ‘el Duende’.

Integrada por una treintena de fotografías Rogelio Cuéllar conmemora el 40 aniversario luctuoso del escritor argentino con la exposición ‘¿Nos volveremos a ver?’ Juan Carlos Talavera

Entonces Borges recitaba: ‘Duende, ¿cómo estás?’. Y vino la anécdota memorable.

“Borges me dijo: ‘Oye Duende, quiero hacer pis’. Entonces, lo llevé del brazo y busqué un baño en San Ildefonso, donde había como 20 mingitorios.

“El baño estaba solo, así que lo puse a la mitad, me alejé, vi el azulejo, las sombras, su elegancia con su bastón y me dije: ¿hago la foto o no? De pronto, ¡clic!, y Borges me dijo: “El Duende ya está haciendo travesuras”, celebró.

En la presentación también participaron Lizbeth Ramírez, directora del recinto; el escritor y gestor cultural Edgardo Bermejo; Fernanda Leyva, responsable de exposiciones, y Erick Gaytán, responsable del área de museografía.