Patricia Lagarde navega entre gabinetes de curiosidades y una constelación de sueños

El tiempo, la memoria, las huellas del tiempo y la relación entre imagen y objeto integran esa constelación de temas que a menudo explora la fotógrafa mexicana Patricia Lagarde (CDMX, 1961), como lo presenta en la muestra Melancolía de lo aparente, que abrió ayer al público en el Museo de la Ciudad de México, en el marco de Fotoseptiembre.

En la muestra, 60 piezas, entre fotografías, cianotipias, gabinetes, ejercicios de archivo, geometría y memoria, se alinean para advertir que una fotografía no es más que una ficción que se concentra en la creación de mundos que son espejos o un territorio poblado de sueños.

Esta exposición —que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre— es una reflexión sobre qué es la fotografía y cómo representamos el mundo y eso que llamamos realidad, que también es inaprehensible y que de alguna manera percibimos”, dice Lagarde en entrevista con Excélsior.

La fotógrafa mexicana inauguró la exposición 'Melancolía de lo aparente' en el Museo de la Ciudad de México. Juan Carlos Talavera

A su manera de ver este oficio, “la fotografía siempre ha tratado de representar y detener el tiempo. Ése siempre ha sido su cometido y de eso habla la exposición, de esa relación entre el objeto y su representación, entre la memoria, el tiempo, lo que queda en una fotografía y lo que no está”.

Reflexiones sobre el tiempo, el autor y la inteligencia artificial

¿Es la fotografía la representación de un instante?, se le cuestiona a Lagarde, integrante de la Academia de Artes y quien ha expuesto su trabajo en países como Estados Unidos, República Checa, China, Canadá, Hungría y Polonia.

¿La fotografía es una huella, un índex o eso era cuando la cámara era analógica? Y ahora, con la fotografía digital y la inteligencia artificial (IA), ¿qué es?, ¿de dónde vienen esas imágenes que construimos?, y ¿qué será de las imágenes a partir de ahora con la IA?”, plantea.

Por ello, la artista de la lente enlista en esta exhibición 19 preocupaciones a manera de preguntas, para que cada visitante reflexione al respecto.

Por ejemplo: ¿qué significa fotografiar cuando ya no hace falta una cámara?, ¿puede existir una imagen sin acontecimiento?, y ¿qué entendemos por originalidad cuando una imagen surge de millones de imágenes anteriores?

La fotógrafa mexicana inauguró la exposición Melancolía de lo aparente en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía Patricia Lagarde/ Museo de la Ciudad de México

También se pregunta ¿quién es el autor de una imagen generada con IA?, ¿qué significa la imperfección en una época de imágenes optimizadas?, y ¿qué significa ser fotógrafo cuando el software toma la mayor parte de las decisiones?, entre muchas más.

La fotógrafa mexicana inauguró la exposición Melancolía de lo aparente en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía Patricia Lagarde/ Museo de la Ciudad de México

¿Existe la originalidad en la fotografía? “Honestamente, creo que nada es original. Todo viene de una herencia, de una genealogía o de cosas leídas, escuchadas, vistas y de alguna manera la IA hace lo mismo que el cerebro o el espíritu al crear: combinan y recombinan datos, recuerdos, imaginación y de ahí salen las cosas. En realidad, los temas que abordamos son limitados y todos trabajamos sobre lo mismo. Así que no creo que exista la originalidad”.

La poética del error y el gabinete de curiosidades contemporáneo

¿Es importante el tema del autor con la IA o es una moda coyuntural? “Yo creo que esto se va a quedar mucho más allá y que la noción de conocimiento mismo va a cambiar. Van a cambiar muchas cosas.

Por otro lado, me parece que la noción de autor se va a desvanecer. Es interesante cómo empieza todo con el internet, como en la Wikipedia, con estos datos configurados por miles de mentes que han trabajado sobre los temas y que ahora redundan en la IA. Es algo complejo que va a transformarlo todo y ya podemos ver la fragilidad de la noción de autor”.

La fotógrafa mexicana inauguró la exposición Melancolía de lo aparente en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía Patricia Lagarde/ Museo de la Ciudad de México

¿La noción de autor será suprimida en el futuro? “En la antigüedad muy pocas cosas se firmaban. En Grecia se sabía de algunos escultores, como Fidias, pero de muchos otros nadie supo quién había hecho la gran escultura, el templo o la columna, porque eran anónimos, era un trabajo de todos y de alguna manera estamos volviendo a ese momento”.

¿Qué significa la imperfección para usted en la fotografía? “La perfección técnica nunca me ha interesado. Me gusta la poética de las cosas y si en esa poética cabe el error, ¡bienvenido! Lo que me interesa es que la imagen tenga potencia, fuerza y que eso tiene poco que ver con la idea de perfección.

Así que en esta exposición están las cinco ideas que me preocupan, que me interesan y a las que recurro una y otra vez, como la historia natural, los objetos, los inicios del cine y la fotografía, construir dioramas y el tema del vuelo”, concluye.

La fotógrafa mexicana inauguró la exposición Melancolía de lo aparente en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía Patricia Lagarde/ Museo de la Ciudad de México

Durante la apertura, Juan Carlos Valdez, titular del Sistema Nacional en Fototecas del INAH, aseguró que analizar la propuesta visual de Patricia Lagarde significa adentrarse en un gabinete de curiosidades contemporáneas.

Lo que aquí contemplaremos es una cartografía de las apariencias, un inventario de objetos, paisajes y fragmentos que parecen habitar el territorio de los sueños o del recuerdo lejano. El título “Melancolía de lo aparente” nos entrega la clave de lectura, pues la melancolía no surge de la tristeza, sino de la certeza de que las cosas no son lo que parecen”, explicó.

Y agregó: “Vivimos rodeados de una realidad tangible que catalogamos y medimos, pero Patricia nos recuerda que debajo de esa superficie hay un pequeño misterio. Los objetos cotidianos, bajo su mirada, se desprenden de su actividad pragmática y se convierte en reliquias de historia que no alcanzamos a desentrañar del todo. Su lente opera como un microscopio del alma, deteniendo el flujo del tiempo para obligarnos a mirar de nuevo”.

La inauguración estuvo acompañada de Juan Carlos Valdéz Marín, director del Sistema Nacional en Fototecas del INAH; Juan Pablo Cardona, director del Museo Archivo de la Fotografía (MAF); Lizbeth Ramírez Chávez, directora del MCM; y Mariana Gómez, directora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la CDMX.