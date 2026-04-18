Citlali Fabián hace historia: su lente pone a México en la cima mundial

La mexicana Citlali Fabián recibió el jueves en Londres el reconocimiento de Fotógrafa del Año 2026, en los Sony World Photography Awards, uno de los premios más importantes del mundo de imágenes contemporáneas, anunciaron los organizadores.

Citlali Fabián, de 37 años y residente en Londres, una artista visual de la comunidad yalalteca de Oaxaca fue premiada por su serie Bilha, Stories of My Sisters.

“La serie Bilha, Stories of My Sisters narra las historias de mujeres icónicas de comunidades indígenas de Oaxaca, cuyo trabajo de defensa genera un impacto significativo en ámbitos como el derecho, la lingüística, las artes y la ecología, entre otros”, explicaron los organizadores.

Citlali Fabián gana Fotógrafa del Año 2026 en los Sony World Photography Awards Fotos: Citlali Fabián

¿Qué premios reciben los ganadores de los premios Sony?

Fabián, con su premio, recibirá 25 mil dólares, una gama de equipos de imagen digital y la oportunidad de presentar una exposición individual en la muestra de los Sony World Photography Awards 2027.

La exposición de este año, en la Somerset House de Londres, entre el 17 de abril al 4 de mayo, mostrará una selección de imágenes de los premiados y finalistas de las diferentes categorías de 2026.

“Es un enorme honor recibir este reconocimiento por Bilha, Stories of My Sisters, una serie profundamente conectada con mi corazón y con mi gente”, señaló la mexicana.

Citlali Fabián gana Fotógrafa del Año 2026 en los Sony World Photography Awards Fotos: Citlali Fabián

Con información de AFP