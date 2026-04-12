Museo Archivo de la Fotografía: Imágenes inéditas de la Ciudad de México

Desde una fotografía en la que aparece un grupo de policías con uniforme de gala que data de 1903, hasta el testimonio gráfico de la vida diaria y la transformación de la capital, forma parte del registro que resguarda y difunde el Museo Archivo de la Fotografía (MAF).

El material fotográfico generado por diferentes dependencias del entonces Distrito Federal, especialmente del trabajo de los fotógrafos adscritos a la regencia, quienes acompañaban al regente de la ciudad en su actividad de gobierno, se concentró en una sola entidad dando vida al MAF en diciembre de 2006.

El MAF resguarda la memoria del DF Cortesía Roberto Rodríguez Rebollo

El acervo fue trasladado a un edificio ubicado en la calle de República de Guatemala número 34, en el Centro Histórico, conocido como la Casa de las Ajaracas, gracias al estilo árabe en los detalles de su fachada. Un inmueble de origen virreinal utilizado como casona y donde fue descubierta la escultura de la diosa Tlaltecuhtli hace 20 años.

El inmueble se adecuó para albergar el recinto que funge como museo y archivo iconográfico. Actualmente cuenta con una bóveda especial climatizada, donde se conservan materiales como fotografías, positivos, negativos, daguerrotipos y placas de vidrio en estantería móvil bajo estrictas medidas de seguridad.

“El arte es un derecho y un buen museo no sólo es ocio. Si una exposición te lleva a la reflexión y al debate, entonces lo estás haciendo bien. No podemos ser sólo contemplativos, menos en este acontecer histórico, político y social que estamos viviendo”, explicó a Excélsior la directora del MAF, Lizbeth Chávez.

Equipo del Museo Archivo de la Fotografía Roberto Rodríguez Rebollo

La gran fototeca histórico-documental contiene más de 2 millones de piezas, que retratan principalmente la historia de la ciudad desde 1903 hasta 2006. Los álbumes y las colecciones especiales están divididos en cuatro fondos: Archivo histórico, Comunicación Social, Museo de la Ciudad y Fideicomiso Centro Histórico.

“Este es un archivo que narra la crónica de la Ciudad de México a través de fotografías que recorren prácticamente todo el siglo XX”, concluyó el responsable del recinto fotográfico, Eduardo Ancira.