La Torre de Cristal: un thriller sobre los enigmas del caso Trotsky

Aunque la historia ha sido grabada con fuego en la conciencia colectiva, los escritores Eduardo Antonio Parra y Carlos René Padilla se dieron a la tarea de explorar los mitos y las circunstancias que envolvieron al asesinato del teórico y comunista León Trotsky, ocurrido en 1977, a partir de una pesquisa que los llevó a un thriller que rasca en las zonas oscuras del relato oficial.

Así lo muestra La Torre de Cristal, novela escrita al alimón sobre aquel hecho que permite entrar a un entramado político lleno de espías, en una ciudad a media construcción que alienta la conspiración, la intriga, que atraviesa un momento explosivo en lo ideológico y es alimentado por el mito, explican ambos autores.

Eduardo Antonio Parra recordó que su abuela le contaba los pormenores del asesinato del líder comunista. Foto: Cortesía Matar a león.

El primero en hablar del origen de esta novela es Eduardo Antonio Parra:

El asesinato de Trotsky es un hecho legendario e impactante. Recuerdo que desde niño mi abuela hablaba de este hecho y, entonces, como que se te va metiendo en la cabeza y conforme fui creciendo, leí más cosas y me interesó el tema”.

Mientras que Carlos René Padilla compartió que el pistoletazo de salida fue Trotsky,

pero la idea fue ir bordando alrededor de este crimen todo lo que ha significado, narrativamente hablando, para una época y para México –también para nosotros–, con esos recovecos de oscuridad política y de las situaciones que dirigieron el rumbo de un país”.

Carlos René Padilla señaló la importancia de hurgar en los recovecos de oscuridad política. Foto: Cortesía Matar a león.

La novela nace en la penumbra de una cantina del Centro Histórico, donde el Güero, un periodista de nota roja, revela a sus compañeros de dominó la historia jamás contada detrás de su crónica sobre el asesinato de Trotsky, donde aparecen personajes como el criminólogo Alfonso Quevedo, el teniente Valentín Quintanilla y el juez Robledo.

Ambos escritores coinciden en la importancia de desmenuzar estos mitos, que juguetean con el cráneo del Tigre de Santa Julia y el asesinato de Álvaro Obregón, mientras reconocen que el relato no nació como thriller.

“La historia de México está llena de mitos –dice Parra–, es decir, está llena de mentiras oficiales. Por ejemplo, vemos el asesinato de Obregón y te dicen que lo mató José de León Toral. Sí, pero había otros balazos y otras armas, y cuando entramos a lo de Trotsky, todo el mundo se queda como que lo mandaron matar los rusos y que lo mandó matar Stalin. Sí, pero ¿quién ayudó aquí? Y yo creo que esos mitos nos dan mucha cancha literaria para escarbar y buscar más allá de la verdad histórica”.

Y completa Padilla: “Pienso que historia y literatura nos permiten hacer esto: voltear a ver esa época y contar con otros ojos, otra perspectiva y desde otro ángulo que puede ser más interesante para los lectores.