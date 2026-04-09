Estas son las fotos que hicieron que César Rodríguez fuera reconocido por World Press Photo

El fotógrafo mexicano César Rodríguez fue uno de los ganadores regionales del prestigioso concurso World Press Photo en su edición 2026.

Su trabajo destacó entre miles de participantes, pues fue uno de los 42 proyectos seleccionados en el certamen, que este año recibió más de 57 mil imágenes provenientes de 141 países, una cifra que refleja la enorme competencia dentro del fotoperiodismo mundial.

Su proyecto pone el foco en uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo: los efectos del cambio climático en México, capturados a través de imágenes que invitan a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la sociedad y las decisiones políticas.

¿Cuál es el premio del World Press Photo?

El World Press Photo es uno de los concursos de fotoperiodismo más importantes del mundo. Su objetivo es contar historias reales a través de imágenes, mostrando problemáticas globales que impactan a millones de personas.

El certamen es organizado por la World Press Photo Foundation, una fundación sin fines de lucro con sede en Ámsterdam.

Cada año se premian trabajos que retratan temas clave como:

Conflictos internacionales

Conflictos internacionales Crisis humanitarias

Migración

Cambio climático

Problemáticas sociales

En la edición 2026, algunas de las historias premiadas abordan el drama humanitario en Gaza, la guerra en Ucrania, las políticas migratorias en Estados Unidos y los impactos del cambio climático en distintas regiones del planeta.

Fotos de César Rodríguez en el World Press Photo Foto: worldpressphoto.org / César Rodríguez /Norwegian Red Cross, SNCA, The New York Times

Fotos de César Rodríguez

El proyecto del fotógrafo César Rodríguez destacó por su mirada profunda sobre la crisis climática que afecta a diferentes regiones de México.

Las imágenes fueron capturadas en Tabasco, Monterrey y el Estado de México, lugares donde los efectos del cambio climático ya son visibles.

De acuerdo con la descripción del concurso, el proyecto está compuesto por 30 fotografías que documentan distintos escenarios:

En las costas de Tabasco, donde el nivel del mar aumenta tres veces más rápido que el promedio mundial.

La escasez de agua en Monterrey, una crisis que ha afectado a millones de habitantes.

El Estado de México, donde la disponibilidad de agua renovable ha caído un 81% desde 1950.

Las imágenes muestran cómo la crisis ambiental se entrelaza con factores sociales, políticos y económicos, creando escenarios que impactan directamente la vida de las comunidades.

Fotos de César Rodríguez en el World Press Photo Foto: worldpressphoto.org / César Rodríguez /Norwegian Red Cross, SNCA, The New York Times

¿Quién es César Rodríguez?

César Rodríguez nació en Nayarit y se ha consolidado como uno de los fotógrafos documentales mexicanos más destacados de su generación.

Su trabajo se caracteriza por una mirada profunda hacia temas sociales, ambientales y de derechos humanos, que también comparte a través de sus redes sociales y proyectos editoriales.

A lo largo de su carrera, sus fotografías han sido publicadas en medios internacionales como: The New York Times, National Geographic, The Washington Post Magazine, El País Semanal, The Guardian, entre otros.

Además, ha publicado dos fotolibros:

Montaña Roja , reconocido como uno de los 10 mejores fotolibros recomendados por el Museo de Arte Moderno.

, reconocido como uno de los 10 mejores fotolibros recomendados por el Museo de Arte Moderno. Hoja Dorada, que también ha sido nominado a distintos premios.

Fotos de César Rodríguez en el World Press Photo Foto: worldpressphoto.org / César Rodríguez /Norwegian Red Cross, SNCA, The New York Times

Gracias a su trabajo, César Rodríguez se ha consolidado como uno de los fotógrafos mexicanos más reconocidos en el fotoperiodismo contemporáneo, capturando imágenes que invitan a reflexionar sobre la crisis climática y sus efectos en México y el mundo.