La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) y el Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. (CNB) cuestionaron ayer el nombramiento de Guillermina Pérez Suárez al frente de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), anunciado el lunes por Claudia Curiel, titular de Cultura.

“Manifestamos públicamente nuestro descontento ante el reciente nombramiento de la titular de la DGB, anunciado por la SC federal”, detallaron ambos organismos a través de un posicionamiento difundido en redes sociales.

Expusieron, por ejemplo, que la conducción de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, uno de los sistemas culturales más extensos y estratégicos del país, exige un perfil profesional especializado en bibliotecología y ciencias de la información.

Bibliotecarios rechazan nombramiento de Guillermina Pérez Suárez en la DGB Juan Carlos Talavera

Además, advirtieron que “la dirección de un Sistema Nacional de Bibliotecas requiere conocimientos específicos en organización de la información, gestión de acervos, preservación documental, alfabetización informacional, desarrollo de servicios bibliotecarios, planeación estratégica y políticas públicas basadas en certidumbre, conocimiento y méritos”, competencias que se adquieren mediante la formación disciplinaria y la experiencia directa en el campo.

Y aunque reconocieron la trayectoria de la funcionaria designada, aseguraron que se necesita un liderazgo profesional y preparado para atender los desafíos que enfrenta el sistema bibliotecario.

Aseguraron que la decisión anunciada se aleja de los principios de profesionalización y mérito técnico que deberían guiar la designación de titulares en áreas estratégicas del Estado mexicano, “por lo que manifestaron su preocupación ante el precedente que este nombramiento establece, ya que la funcionaria carece de un perfil bibliotecológico, lo cual debilita la consolidación de políticas públicas robustas y alineadas con estándares internacionales en materia de bibliotecas”.