Día del Estudiante en México, ¿hay clases el viernes 22 de mayo según la SEP?

El Día del Estudiante en México ha hecho preguntarse a padres de familia si sus hijos tendrán clases el viernes 22 de mayo del 20226 y, si este, está marcado como oficial de descanso en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las dudas surgieron luego de los movimientos que se hicieron hace algunos días en el calendario 2025-2026, el cual primero fue modificado para adelantar las vacaciones de los estudiantes, pero, ante toda la polémica surgida, luego regresó al original, sin mostrar cambios.

Además, el Día del Maestro, por ejemplo en la Ciudad de México (CDMX), se decidió darles como día de descanso el jueves 14 de mayo, extra al día siguiente, 15, el cual sí estaba marcado como oficial.

Con todos los cambios, las dudas crecen sobre si el Día del Estudiante también se dará a los alumnos de educación básica.

¿Suspenden clases el 22 de mayo por Día del Estudiante en México?

Día del Estudiante en México. Especial

El 22 de mayo, en algunas escuelas aprovechan para celebrar el Día del Estudiante en México, el cual se conmemora el 23 de mayo, que este año, cae en día sábado.

En las aulas educativas, suele haber convivios, actividades recreativas y celebraciones relacionadas con esta fecha, sin embargo, en el calendario oficial de la SEP no se marca como un día de descanso obligatorio.

Por lo anterior, en las escuelas de educación básica las clases el viernes 22 de mayo se mantienen normales, con horarios habituales y las actividades correspondientes programadas.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben acudir a las aulas educativas dicho día, sin mayor complicación, pues, hasta ahora, la SEP no ha publicado ningún ajuste oficial relacionado con la conmemoración del Día del Estudiante en México.

Origen del Día del Estudiante

En México, el Día del Estudiante se celebra cada 23 de mayo para recordar un movimiento estudiantil ocurrido en 1929 en la entonces Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. En ese año, estudiantes de la Facultad de Derecho protestaron por cambios académicos y por las condiciones dentro de la universidad. Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía, lo que provocó mayor apoyo hacia los estudiantes.

Después de esas protestas, el movimiento logró impulsar la autonomía universitaria, es decir, el derecho de la universidad a gobernarse y tomar decisiones sin intervención directa del gobierno. Ese hecho se convirtió en uno de los momentos más importantes de la historia educativa del país. Por ello, el 23 de mayo fue elegido como una fecha simbólica para reconocer la lucha estudiantil y la importancia de la educación superior.

Actualmente, el Día del Estudiante también se celebra como una fecha dedicada a reconocer a los jóvenes que estudian y el papel que tienen en la sociedad.

Días sin clases en ciclo escolar 2025-2026

De acuerdo con el calendario 2025-2026 de la SEP, estos son los días sin clases en mayo y junio:

Viernes 29 de mayo: sesión del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de junio de 2026: sesión del Consejo Técnico Escolar.

Recordemos que el jueves 11 de junio será feriado exclusivamente en la Ciudad de México (CDMX) por el inicio del Mundial 2026, así que las familias capitalinas podrán disfrutar la cartelera de partidos.

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