Comparten las ideas y los dibujos de Gonzalo Tassier

Un viaje íntimo por más de seis décadas de pensamiento visual. Así definió Berenice Tassier el libro dedicado a su padre, Gonzalo Tassier. Trazos de una vida, que celebra la obra y el pensamiento del diseñador gráfico y publicista mexicano.

La compiladora del título, que se presentó en la Librería Gandhi Mauricio Achar la noche del martes, explicó que éste “es mucho más que una biografía”, pues reúne reflexiones extraídas de los cuadernos personales de Tassier y un registro fotográfico que documenta su trayectoria como director de arte y creativo.

Tassier (1941-2023), arquitecto y filósofo de profesión, es considerado uno de los diseñadores más influyentes y es el único latinoamericano que ha recibido la medalla Sir Misha Black, otorgada por el Royal College of Art, por su impacto en la educación del diseño.

El volumen, que ya está en librerías, fue editado por el Museo del Objeto del Objeto (MODO) y distribuido por la editorial Sexto Piso. Cortesía MODO.

El volumen, editado por el Museo del Objeto del Objeto y distribuido por la editorial Sexto Piso, surge tras el éxito de la exposición “Gonzalo Tassier” presentada en el MODO en 2023 y “amplía y profundiza ese recorrido, incorporando tipografías icónicas, cuadros en gis y pastel, así como los textos filosóficos que Tassier escribió”, se detalló.

“Entrar en la magia de Gonzalo Tassier es descubrir una forma única de ver el mundo: él no necesitaba grandes palabras, le bastaban un lápiz y un trazo para decirlo todo. Este libro nace de sus propios pensamientos, de sus cuadernos y dibujos, y busca compartir la sensibilidad, el humor y la profunda humanidad con la que vivió”, agregó la también diseñadora.

Tassier colaboró con marcas como Chrysler, American Airlines, Gerber, Campbell's, Santander y Pemex, así como el icónico Aguigol, la mascota de la Selección Mexicana para el Mundial de 1994.