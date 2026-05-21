Sergio Ramírez asumirá la silla de Vargas Llosa en la RAE, ¿qué debes saber sobre el escritor?

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense exiliado en España, fue seleccionado para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde la muerte de Mario Vargas-Llosa el 13 de abril del 2025.

La votación se realizó a puerta cerrada en la sede de la institución y era la única que se dictaminaba en el pleno. La candidatura, como establecen los estatutos, fue avalada por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, así como de Víctor García de la Concha y Luis Mateo Díez, premio Cervantes 2023.

El escritor, premio Cervantes 2017, fue elegido en la segunda votación, con más de veinte votos a favor y ocho votos en blanco.

Cabe recordar que, la semana pasada, en una sesión extraordinaria, Luis Mateo Díez defendió los méritos de Ramírez, señalando que es un académico ‘idóneo, que vive en un exilio forzoso y mantiene el temple de su testimonio radical contra la dictadura que lo exilió y la libertad creadora de quien sigue atendiendo su obra con la calidad y ambición que asumió desde sus comienzos’.

Lo que sigue para Ramírez es leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza, para lo cual el reglamento fija un plazo máximo de dos años.

Trayectoria de Ramírez

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense exiliado en España. MARTIN BERNETTI

Sergio Ramírez es un escritor, periodista y expolítico nacido en Masatepe, Nicaragua, en 1942. Formó parte de la vida política de su país durante la revolución sandinista y fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, durante el gobierno de Daniel Ortega. Con el paso de los años se alejó del sandinismo y se convirtió en una voz crítica del gobierno nicaragüense actual.

Como escritor, Sergio Ramírez ha desarrollado una carrera importante en la literatura en español. Es reconocido por sus novelas, cuentos, ensayos y artículos periodísticos. Entre sus obras más conocidas están Margarita, está linda la mar, Castigo divino y Tongolele no sabía bailar. Sus textos suelen abordar temas políticos, sociales y culturales relacionados con Nicaragua y América Latina.

En 2017 recibió el Premio Cervantes, considerado uno de los reconocimientos más importantes de la literatura en español, convirtiéndose en el primer escritor centroamericano en obtenerlo.

El próximo 11 de junio publicará 'La maldición de Ramfis' (Alfaguara), cuarta novela de la serie policíaca que protagoniza el inspector Dolores Morales, después de "El cielo llora por mí", "Ya nadie llora por mí" y "Tongolele no sabía bailar".

Exilio en España

Sergio Ramírez, escritor nicaragüense exiliado en España. MARTIN BERNETTI

Sergio Ramírez vive exiliado en España desde 2021 debido a la persecución política del gobierno de Daniel Ortega. Ese año, la Fiscalía de Nicaragua emitió una orden de arresto en su contra y lo acusó de supuestos delitos relacionados con ‘incitación al odio’ y conspiración. Ramírez se encontraba fuera del país cuando comenzaron las acciones judiciales y decidió no regresar porque consideró que no tendría garantías legales ni de seguridad.

En febrero de 2023, el gobierno nicaragüense le retiró oficialmente la nacionalidad junto con otros opositores, periodistas e intelectuales acusados de ‘traición a la patria’. Además del retiro de la ciudadanía, las autoridades ordenaron la confiscación de bienes y prohibieron algunas de sus obras en Nicaragua.

Sobre su nacionalidad española, Sergio Ramírez la obtuvo en 2018 por sus méritos culturales y literarios, antes de perder la nicaragüense. Más tarde también recibió las nacionalidades de Ecuador y Colombia como gesto de apoyo político y cultural. Actualmente reside en Madrid y continúa trabajando como escritor y participando en actividades literarias en España y América Latina.

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