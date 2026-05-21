El folclor y la tradición oral del Sotavento cobran vida en los muros de una de las ciudades más bellas de Veracruz. En un esfuerzo por reactivar el turismo cultural y revitalizar el espacio público, un grupo de creadores locales ha comenzado la transformación del histórico Callejón del Espanto, en la ciudad de Tlacotalpan, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El proyecto, liderado por el pintor y rotulista Ricardo Cortés Camacho, busca cambiar la narrativa de este emblemático rincón del Papaloapan, asociado por generaciones a relatos de aparecidos y supersticiones, para convertirlo en un vibrante corredor artístico que celebra la memoria colectiva de la región.

El Callejón del Espanto en Tlacotalpan se transforma en un corredor de murales y leyendas Lourdes López / Corresponsal

Un corredor cultural de 80 murales inspirados en décimas tlacotalpeñas

La originalidad de esta intervención radica en la fusión de dos disciplinas tradicionales de Veracruz: la pintura y la literatura popular. El corredor cultural estará integrado por 80 murales basados en mitos y leyendas tlacotalpeñas, los cuales se articulan de manera directa con el trabajo de un colectivo de decimeros.

Este grupo de poetas está liderado por Diego López Vergara, cuyas composiciones sirven como el punto de partida técnico y creativo para los pintores. “De acuerdo con la décima es lo que nosotros plasmamos en esos muros… cuando se inaugure, la ciudadanía va a interpretar la imagen según la décima que vaya leyendo”, detalló Cortés Camacho al compartir el avance de la obra.

El Callejón del Espanto en Tlacotalpan se transforma en un corredor de murales y leyendas Lourdes López / Corresponsal

Arte comunitario: El rescate de la identidad popular sin presupuesto

Aunque la iniciativa fue planteada originalmente desde 2024, su ejecución actual se ha consolidado gracias al trabajo voluntario y la voluntad de 15 artistas locales. Para hacer posible el proyecto arquitectónico, el ayuntamiento tlacotalpeño brindó apoyo logístico mediante la proporción de los materiales necesarios para la intervención de las fachadas.

En esta zona donde la declaratoria internacional convive con los retos del desgaste urbano y la falta de inversión sostenida, el nuevo corredor del Callejón del Espanto en Tlacotalpan se levanta como una prueba de que la identidad popular y el rescate de las tradiciones locales pueden preservarse a través de la autogestión y el amor al arte.