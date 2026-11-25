”El proceso de ensayos de El Cascanueces toma como un mes; ya estamos ensayando. Es un ballet técnicamente muy difícil”, adelantó Tihui Gutiérrez, maestra y exprimera bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), durante la conferencia en donde se dieron a conocer los pormenores de la próxima temporada de este clásico navideño, que llegará al Auditorio Nacional del 18 al 23 de diciembre.

Con 25 años en escena en México y más de un millón 100 mil personas que han disfrutado de su magia, esta obra, basada en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones (1816), de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, y con música de Piotr Ilich Chaikovski, será representada por 240 artistas en escena, acompañados por la música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de la española Julia Cruz.

El cascanueces en Auditorio Nacional. Foto: Cortesía CND

“En este 25 aniversario nos acompañan aquí los primeros solistas Elisa Ramos y Alejandro Mendoza, que, desde niños participaron en El Cascanueces. Elisa Ramos participó como angelito y Alejandro Mendoza como ratón y ahora son la pareja principal de este ballet e interpretan a El hada de azúcar y su caballero”, compartió Tihui Gutiérrez.

Primeros solistas Elisa Ramos y Alejandro Mendoza / Tihui Gutiérrez, maestra y ex primera bailarina de la CND del INBAL. Foto: INBAL

Para Elisa Ramos, la preparación es parte de la rutina cotidiana.

“Yo, por ejemplo, he probado varias cosas. En este momento me entreno con Gyrotonic y pilates. Acudo constantemente con un fisioterapeuta para cuidar las lesiones, sino también para prevenirlas. Y hago todo lo que sea necesario. Lo que nosotros como bailarines necesitamos es llegar a nuestro 100% para la temporada. Cada bailarín tiene que ir buscando de manera individual cuáles son sus necesidades; también es prueba y error”.

Elisa Ramos, primera solista de la Compañía Nacional de Danza del INBAL. Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Una profesión que exige disciplina y preparación física constante, en la que también habita la pasión. Entre el sudor, el cansancio y el desgaste, el amor por la danza se convierte en el impulso que lleva a los bailarines a subir al escenario y dar vida a cada personaje.

Por su parte, Alejandro Mendoza habla de su trabajo individual.

“El rol de caballero de azúcar requiere mucho control, tanto en pax de deux, que es muy técnico y complicado, como las variaciones que requieren una gran resistencia junto con la coda o sección final. Es un proceso bastante complicado pero a mí me encanta bailar este personaje”, comparte.

Alejandro Mendoza, primer solista de la Compañía Nacional de Danza del INBAL. Foto: Excélsior

La CND estrenó El Cascanueces el 2 de diciembre de 1980 en el Palacio de Bellas Artes. En 2001 llegó al Auditorio Nacional. Para esta temporada contará con siete funciones, con boletos que van de los 441 a los 2 mil 520 pesos, disponibles en la taquilla del recinto y Ticketmaster.