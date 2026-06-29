Despacho Artículo 27 toma la defensa de vestigios arqueológicos en Los Tlalteles

José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, informó a Excélsior que en el caso del saqueo y destrucción del sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco, Estado de México, “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas, penales y en materia de amparo, contra quien resulte responsable”.

Esto, luego de que Hermosillo Vallarta iniciara la defensa legal del enclave arqueológico, desde hace unos días, tras darse a conocer que el sitio agoniza ante el saqueo y la construcción no regulada de vivienda, como informó Excélsior el pasado 13 de abril.

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH condenó el saqueo y la destrucción de vestigios en el sitio arqueológico. Reyna Paz Avendaño

En días pasados, el abogado visitó la zona afectada para inspeccionar el impacto en el sitio, ante lo cual aseguró que la devastación es “deplorable” y “muy triste”, y afirmó que el caso “constituye un ejemplo de cómo los procesos de expansión urbana y transformación territorial pueden generar riesgos acumulativos y daños irreversibles”.

Pérdida del patrimonio arqueológico en Chalco

Y agregó: “¿Aquí qué puede pasar? Si no actúa el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) esto se va a perder”.

Hermosillo Vallarta destacó que existe un dictamen arqueológico del INAH y, por tanto, las autoridades culturales saben qué tipo de sitio es, aunque “el tema es que no se ha actuado”, aseveró.

Además, reconoció que, luego de revisar la zona, identificó las siguientes afectaciones en Los Tlalteles: destrucción material del contexto arqueológico, alteración física del sitio, saqueo y extracción indebida, ocupación y lotificación territorial, avance de infraestructura y maquinaria, y presión urbana sobre un espacio con valor arqueológico.

José Manuel Hermosillo Vallarta informó que en el caso del saqueo y destrucción del sitio Los Tlalteles “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas. Reyna Paz Avendaño

Acusan inacción por parte de autoridades

Luego de que en mayo pasado el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del INAH emitiera un comunicado en el que condenó el saqueo y la destrucción de vestigios en Los Tlalteles, dicho gremio contactó al abogado Hermosillo Vallarta para actuar ante la inacción del área jurídica del INAH.

Los abogados del jurídico del INAH son los que no han querido actuar, no han hecho nada por defender el patrimonio y ya lo intentamos por varias vías: en reuniones con jefes e incluso con Diego Prieto (extitular del INAH).

Los abogados del jurídico del INAH han dicho que no se puede hacer nada y hay que esperar la resolución del juez. Entonces, por parte del sindicato se decidió contratar a un abogado externo”, reveló la arqueóloga Janis Rojas Gaytán.

José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, visitó la zona afectada para inspeccionar el impacto en el sitio Los Tlalteles, en Chalco. Reyna Paz Avendaño

Esto, debido a que de 2020 a la fecha los ejidatarios han interpuesto amparos contra el INAH bajo el argumento de invasión de tierras ejidales. Y, de éstos, un proceso se encuentra estancado con el juez Noveno de Distrito del Estado de México, ubicado en Nezahualcóyotl.

La estrategia jurídica para salvar el sitio

Actualmente, el abogado Hermosillo Vallarta revisa con el sindicato qué acciones se llevaron a cabo en el pasado y hasta dónde las estrategias jurídicas y administrativas fueron eficaces o no.

Los Tlalteles montículos destruidos y terreno lleno de cascajo y basura Reyna Paz Avendaño

Hay zonas del sitio que están prácticamente ya con vivienda, otras tienen infinidad de escombros de basura y eso dificulta hacer un estudio técnico que determine hasta dónde están los alcances para recuperar Los Tlalteles”, indicó.

Pese a todo, el experto comentó que el primer paso será construir un expediente técnico integral que documente la evolución del daño, la cronología, los actores involucrados, las omisiones institucionales, la pérdida patrimonial, el impacto científico, la pérdida contextual dentro del sitio y el riesgo de desaparición definitiva.

Con ese expediente, destacó, “se podría acudir a la Fiscalía a denunciar, meter los amparos para conseguir que las obras se detengan y que se cumpla la Ley de Patrimonio y la de Bienes Nacionales para conseguir fincar una responsabilidad administrativa”, explicó.

A partir de este punto, se buscaría fincar responsabilidad a las autoridades estatales, locales, del INAH y quienes resultaran responsables.

Desde 2020, ejidatarios de la zona han interpuesto amparos contra el INAH bajo el argumento de invasión de tierras ejidales. Reyna Paz Avendaño

¿Ha dialogado con el área jurídica del INAH?, se le preguntó. “Como abogado, no. Sí creo conveniente sentarnos, yo proponer una estrategia jurídica y me gustaría que la respaldara el INAH”, puntualizó.

INAH confirma que no hizo rescate arqueológico

Excélsior solicitó al INAH, vía Transparencia, detallar si realizó algún estudio en el sitio.

El sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México. Reyna Paz Avendaño

Entre los años de 2000 a 2025, la Dirección de Salvamento Arqueológico no ha realizado ningún proyecto de investigación arqueológica bajo su cargo, sea de salvamento o rescate, en el sitio arqueológico denominado como Los Tlalteles”, confirmó la dependencia que dirige Joel Omar Vázquez.

Y reconoció que el único estudio técnico realizado correspondió al levantamiento fotogramétrico y topográfico efectuado por la arqueóloga Janis Rojas Gaytán.

(La arqueóloga fue) perito designada por este Instituto..., con el fin de emitir (un) dictamen técnico al cuestionario con relación al juicio de amparo número 880/2022-II-B, material que fue canalizado al Juzgado Noveno de Distrito en el Edomex, con residencia en Nezahualcóyotl, para el debido proceso”, expuso.

También se preguntó al INAH si emitió instrucción de clausura en el sitio, pero, la dependencia clasificó la información como reservada por cinco años al existir “procedimientos administrativos actualmente en trámite”.