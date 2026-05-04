Saqueo arqueológico en Chalco: arqueólogos del INAH exigen acción

Trabajadores del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) condenaron, en redes sociales, el saqueo y la destrucción de vestigios arqueológicos en el sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México.

Los arqueólogos que trabajamos en el INAH, a través de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico, del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, condenamos tajantemente los saqueos y destrucciones que están ocurridos en el Municipio de Chalco, Estado de México”.

El sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, ha sido casi totalmente derruido Especial

Crisis en el sitio Los Tlalteles

Ante lo cual responsabilizaron a los funcionarios del INAH y, de manera particular, al director de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido, y al director del Centro INAH Estado de México, Nahúm Noguera, “por todos los daños y saqueos ocasionados al patrimonio arqueológico, pues han sido omisos para actuar conforme a lo que establece la legislación vigente y, en algunos casos, han autorizado obras en detrimento de los monumentos arqueológicos e históricos”, expresaron en un breve comunicado.

Aunado a esto, circuló en redes sociales –a través de la cuenta Yaocelotl– el posible hallazgo de “una ofrenda prehispánica dedicada al Dios de la Lluvia, Tláloc, la cual consta de braceros, conchas, figuras de obsidiana y esqueletos humanos. Según los reportes, los hallazgos corresponden a la época clásica, del año 150 al 650 d.C.”.

Evidencia de restos óseos en el sitio arqueológico Los Tlalteles. Especial

Sin embargo, dicha ofrenda quedó en manos de un particular, denunció la cuenta, quien al parecer estaría tratando de venderla en Facebook, por lo cual se pidió la intervención urgente del INAH.

Posible venta ilegal de piezas arqueológicas

Fragmentos de cerámica ubicados en Los Tlalteles. Especial

En días pasados, arqueólogos y ciudadanos reportaron Excélsior (13/04/2026) informó la destrucción, el saqueo y la venta ilegal de piezas arqueológicas en dicho sitio arqueológico, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, ante la indiferencia del INAH, que dirige Joel Omar Vázquez, el cual ha sido casi totalmente derruido, debido al saqueo y la venta ilegal de lotes.

Desde entonces, este diario solicitó la postura de la dependencia, pero hasta el momento no ha informado ni emitido respuesta alguna sobre las medidas de protección en el sitio o algún rescate arqueológico posible.

El sitio arqueológico Los Tlalteles, ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México, ha sido casi totalmente derruido, debido al saqueo y la venta ilegal de lotes. Especial

Amparos y estancamiento legal

En su momento, los arqueólogos Ricardo Arredondo y Hervé Monterrosa explicaron a este diario que el área jurídico-legal del INAH está enterada del riesgo en Los Tlalteles, ante lo cual los ejidatarios interpusieron amparos contra la dependencia, prohibiendo el acceso a los especialistas, por lo que los expedientes se encuentran estancados con el juez noveno de distrito del Estado de México.

De acuerdo con el arqueólogo Ricardo Arredondo, la ocupación del sitio Los Tlalteles abarca del preclásico superior (2050 a.C.) hasta el posclásico tardío (1521 d.C.), y lo más representativo es que fue un sitio precursor en la construcción de chinampas y del sistema constructivo de lo que a posteriori sería la ciudad de México-Tenochtitlan.