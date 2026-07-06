Tras saqueo en el sitio arqueológico Los Tlalteles, buscan acuerdo con ejidatarios

Luego de que Excelsior revelara el saqueo y la destrucción gradual del sitio arqueológico Los Tlalteles, en el municipio de Chalco, Estado de México, y de que trabajadores del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidieran contratar al despacho Artículo 27 para iniciar la defensa legal del conjunto histórico, Joel Omar Vázquez, titular del instituto, dijo entrevista que la dependencia ya trabaja en el caso.

Como sabes, ahí hubo una autoridad ejidal que, en su momento, interpuso un amparo (y) que, por supuesto, no nos permite o permitía tener un acercamiento a la zona arqueológica. Entonces, lo que se está haciendo en este momento para acceder y revisar las denuncias ciudadanas que se han hecho es hablar con las nuevas autoridades ejidales para que, evidentemente, firmemos algún acuerdo que nos permita entrar al sitio arqueológico y hacer nuestro trabajo", aseguró el titular.

Y agregó: "Ya no son las mismas autoridades que interpusieron este amparo, en su momento, y eso nos va a permitir, insisto, hacer las inspecciones y revisiones correspondientes en el sitio".

Estructura de un montículo que ya no existe en el sitio arqueológico Los Tlalteles. Reyna Paz Avendaño

Plan legal y diálogo ejidal en Chalco

¿Cuál es su opinión sobre lo reportado por arqueólogos, incluso del INAH, sobre esta destrucción severa?, se le cuestionó al titular del INAH.

Joel Omar Vázquez, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Cortesía INAH

No, no, lo aclaro: no son arqueólogos del INAH. Eso es importante saberlo. Nosotros, insisto, estamos acelerando el diálogo con las autoridades ejidales para que podamos intervenir lo antes posible", aseguró.

¿En qué plazo esperan intervenir en el sitio? "Yo creo que tendría que ser este año. Evidentemente, nada más es tomar los acuerdos necesarios y que, por supuesto, esto también se pueda avalar legalmente".

¿Cuál será la estrategia legal? "Yo creo que sí hay buena voluntad y disposición (de la autoridad ejidal), con la cual ya nos sentamos a platicar. Creo que no habrá ningún problema".

Evidencia de restos óseos en el sitio arqueológico Los Tlalteles. Especial

¿Qué hacer en el caso de los saqueos realizados en este sitio? "Evidentemente, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de protección, conservación y cuidado del patrimonio. Pero la estrategia la vamos a tener con claridad una vez que podamos entrar de nueva cuenta al sitio".

¿Desde cuándo no han podido ingresar al sitio? "No tengo el dato de cuándo interpusieron el amparo, pero desde luego que no es reciente".

¿Hay un compromiso para que el INAH entre al sitio este año? "Por supuesto, este año seguramente estaremos entrando a Los Tlalteles".

José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, informó que “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas. Reyna Paz Avendaño

¿De qué servirá el peritaje que el INAH hizo en este sitio, en 2024? "A mí no me gustaría adelantar algún resultado, sino hasta que entremos al sitio (y) podamos hacer un diagnóstico completo de lo que ha sucedido en él, y que podamos compartir, por supuesto, la estrategia institucional para que podamos, insisto, cuidar el sitio arqueológico".

Recursos federales para el Templo de la Serpiente Emplumada

El titular del INAH también habló sobre los trabajos que próximamente deberán realizar en el Templo de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, luego de que la titular de Cultura, Claudia Curiel, expresara que esta será una obra prioritaria a la que se le destinarán 30 millones de pesos.

Próximamente comenzará la segunda etapa de la restauración del Templo de la Serpiente Emplumada. Cortesía INAH.

"Había ya un proyecto de conservación, de mantenimiento, restauración y protección del Templo de la Serpiente Emplumada. Sin embargo, ese proyecto tiene que ser actualizado. "(Así que) en este año lo estamos actualizando para que, en 2027, podamos hacer ya los trabajos de la cubierta del templo.

Probablemente tendríamos que dividir (en etapas) el proyecto, pero la idea es que sí tengamos ya una intervención para su protección. Entonces, este año terminaremos de renovar el proyecto y la inversión se haría el próximo año", aseguró el titular.

¿A cuánto ascenderá el presupuesto destinado? "Va a depender de lo que arroje el proyecto definitivo. Sin embargo, el monto que ya teníamos para su intervención es aproximadamente de 50 mdp".

Detalle del Templo de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan. Cortesía INAH

¿Esos 50 mdp fueron recaudados por el patronato del INAH? "En realidad, el presupuesto con el que se va a intervenir la cubierta es un planteamiento para que se haga con recursos federales, incluyendo la renovación del proyecto de intervención".

¿Será el mismo proyecto que ya se había anunciado en 2022? "Sí. Lo que pasa es que ese proyecto se tiene que renovar, porque, evidentemente, la ingeniería de costos ha cambiado desde que se generó por primera vez. Entonces, estamos trabajando en la renovación del proyecto y eso probablemente involucrará el cambio también en el presupuesto.

Esperemos que no sea mucho o, al contrario, a lo mejor podemos hacer algunas economías. Pero lo importante es que ya tengamos el proyecto para tomar buenas decisiones, concluyó.

Cabe señalar que el proyecto elegido para proteger la estructura, única en Mesoamérica, se anunció desde 2022, el cual elaboró el estudio Dos Puntos Arquitectura, encabezado por Francisco Javier Moctezuma Mendoza y Gonzalo Álvarez Tostado, e integrado por 26 expertos.

La idea original determinó proteger el templo con una estructura metálica que sostendría una membrana de 700 metros cuadrados, elaborada con un polímero termoplástico resistente al calor, la corrosión y los rayos UV, conocido como fluoropolímero fuerte (ETFE), un material 10 veces más ligero que el vidrio.