El arte como tecnología de conciencia sensible en la feria UMBRALES
Bajo la curaduría de Alejandro Sordo Guzmán se presenta UMBRALES, una feria de arte contemporáneo concebida no como una exposición colectiva tradicional, sino como “un espacio de tránsito, cruce y reflexión sensible”.
El proyecto articula 12 propuestas individuales bajo una visión curatorial única: entender el arte como una tecnología de conciencia capaz de transformar a quien lo experimenta.
Nacido de la reflexión sobre la capacidad del arte más allá de la representación, UMBRALES propone que la obra actúe como un vehículo de transformación a través de la materia, el cuerpo, el tiempo y la energía.
“El arte sigue siendo una tecnología de conciencia, un dispositivo capaz de activar la percepción, el cuerpo y la experiencia directa”, afirma Sordo Guzmán, director y curador de la feria.
En el marco de la efervescencia artística que vive la Ciudad de México en febrero, UMBRALES se erige como una propuesta necesaria y diferenciada. Mientras el circuito tradicional de ferias suele privilegiar la saturación y la transacción rápida, este proyecto apuesta por la “desaceleración”, explica.
Es un espacio diseñado para el coleccionismo reflexivo y para el público que busca en el arte un campo de resonancia personal, “ofreciendo una curaduría que privilegia la calidad del encuentro entre la obra y el individuo por encima del espectáculo mediático”, detalla.
El recorrido de la feria está estructurado para que el visitante experimente un tránsito emocional y físico.
Desde la arquitectura perceptiva de la luz hasta la investigación matérica y el sonido, los proyectos presentes en UMBRALES funcionan como herramientas que alteran el ritmo y la atención del espectador.