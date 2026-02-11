Emerge trazo de Enrique Guzmán en el Museo del Estanquillo

El trazo del artista tapatío Enrique Guzmán (1952-1986) llegará al Museo del Estanquillo el 14 de febrero, con 16 dibujos y dos óleos que muestran su arte ecléctico que da cuenta de cómo el artista se inspiró en una publicación francesa del siglo XIX (La Science Amusante. Cent Nouvelles Experiences) para realizar dibujos a lápiz sobre papel que fueron concebidos como un ejercicio de autorrepresentación simbólica.

Enrique Guzmán es uno de los pintores más destacados en la historia del arte contemporáneo mexicano. Tuvo una vida corta, productiva, su trabajo rompió con muchos cánones y tendencias, y fue pionero del movimiento de la postvanguardia”, detalló a Excélsior Alejandro Brito, director del recinto que abrirá la muestra El virtuosismo técnico de Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán, pionero del neomexicanismo

Señaló que la obra del artista, considerado pionero del neomexicanismo, no tiene parangón. “Él estuvo activo sobre todo en los años 70 y 80 y sus óleos fueron novedosos, así que en El Estanquillo vamos a exponer una serie de dibujos que llamó Autorretratos aunque estos no son convencionales, ya que lo que él pinta es su mano izquierda”.

Además, el artista “utilizó muchos elementos de la vida cotidiana y los asoció con símbolos de nuestra historia, por ejemplo, la sociedad, nuestra cultura y la religión, así que en sus obras podemos encontrar navajas de afeitar, estampas religiosas y arcos que navegan por el cielo como figuras humanas, asociando objetos que, aparentemente, no tienen ninguna relación entre sí, lo cual le valió ganar la aprobación de la crítica y del público”.

¿Por qué es un artista poco conocido en este momento?, se le cuestionó a Brito. “Lo que pasa es que se suicidó a finales de los años 80 y su vida artística fue muy corta. En su momento sí se le hicieron muchas exposiciones, pero después se le ha olvidado poco a poco hasta que el público mexicano ya no lo ubica, y por eso en esta exposición queremos traerlo de nuevo a cuento para revalorarlo y que las nuevas generaciones conozcan su obra”.

¿Podría hablar de la propuesta de Guzmán? “Fue un disidente de las corrientes artísticas, así que nunca se adhirió a ninguna. Él toma mucho del surrealismo, sobre todo de (René) Magritte, pero no se le puede catalogar como surrealista. También toma elementos del dadaísmo, pero tampoco se asume como tal. Él lo que hace es mezclar géneros y corrientes y crear una propuesta novedosa”.

Harán homenaje a Elena Poniatowska en el Estanquillo

Por último, Brito adelantó que, para celebrar el 20 aniversario del Estanquillo, alistan la exposición en homenaje a la escritora Elena Poniatowska, con parte de su archivo personal; y en noviembre una relectura de la colección de Carlos Monsiváis, que incluirá piezas nunca antes expuestas.

*mcam