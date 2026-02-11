Cuestionan la escasez de fondos en Radio Educación; anuncian manifestación

Trabajadores de base de Radio Educación emitieron ayer un comunicado en el que denunciaron falta de equipo técnico y de presupuesto para cubrir el pago de honorarios a servidores profesionales, así como de servicios adicionales compensados, limpieza y vigilancia de la institución, por lo que se manifestarán hoy, a las 11:00 horas, afuera de la sede principal de la Secretaría de Cultura, que dirige Claudia Curiel, en Arenal 40, colonia Chimalistac.

A través de un comunicado, compartido con Excélsior, los trabajadores cuestionaron que la dirección de la radiodifusora, a cargo de Fernanda Tapia, trabaje a distancia la mayor parte del tiempo y considere “recortes en la programación y en el personal de honorarios debido a la falta de recursos”.

El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación denunciamos el desinterés de la Secretaría de Cultura en el fortalecimiento de la emisora y el bloqueo de la Secretaría de Hacienda en el arranque del ejercicio presupuestal en 2026 que ha puesto (a la institución) en la peor crisis de la última década”, detallaron.

Situación crítica en la rediodifusora

Además, señalaron que en 2025 la institución no recibió los recursos anunciados por las autoridades para la compra de equipo técnico ni recibieron los fondos para cubrir eventos culturales, como el Encuentro de Jaraneros, en Veracruz, en 2025 y 2026, y el reciente Festival Internacional Cervantino.

Ante esta situación exigieron una mesa resolutiva que involucre a autoridades de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Hacienda para resolver los problemas y su fortalecimiento.

Sobre Radio Educación

Radio Educación fue fundada el 30 de noviembre de 1924, gracias a la iniciativa de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, con el objetivo de aprovechar el poder de la radio para apoyar las labores educativas y culturales del país. La estación comenzó sus emisiones coincidiendo con la toma de posesión de Plutarco Elías Calles como presidente, bajo las siglas CYE, que representaban Cultura y Educación.

Luego de enfrentar varios obstáculos derivados de circunstancias políticas y administrativas, la emisora comenzó una nueva etapa en 1968. Ahora dependiente de la Dirección General de Educación Audiovisual de la SEP, retomó sus transmisiones con un equipo técnico limitado, operando en la frecuencia de 1060 kHz en amplitud modulada bajo las siglas XEEP, hoy XECPAE-AM.

Su labor principal es promover y difundir las diversas manifestaciones educativas, culturales y artísticas de México a través del medio radiofónico.

En los últimos 40 años, Radio Educación se ha consolidado como una emisora pionera, siempre a la vanguardia, al ofrecer propuestas innovadoras en programación y formatos radiofónicos, además de apoyar múltiples iniciativas culturales.

