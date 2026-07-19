Cuatro kilómetros de historia: El archivo que resguarda la memoria de la CDMX desde 1524

Con la llegada de los castellanos y la caída de Tenochtitlán, comenzaron a generarse documentos que dieron pie a la construcción de una nueva ciudad. El acervo se concentró en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en el primer cuadro de la capital.

Posteriormente, en 1981, se trasladó a su ubicación actual en República de Chile 8, en el Centro Histórico, en el inmueble conocido como Palacio de los Condes de Heras-Soto, una construcción que data de 1760, creada durante el periodo virreinal.

Archivo Histórico de la CDMX: Cinco siglos de documentos que narran la capital Fotos: Roberto Rodriguez Rebollo

En la actualidad, el acervo cuenta con una extensión de 4 kilómetros lineales de documentación, divididos en cinco fondos, una planoteca, una colección especial, la Biblioteca Joaquín García Icazbalceta, especializada en la historia de la ciudad, así como un laboratorio de conservación.

Destaca la colección especial Esperanza Iris, que consta del archivo personal de la actriz, así como del Teatro de la Ciudad.

Archivo Histórico de la CDMX: Cinco siglos de documentos que narran la capital Fotos: Roberto Rodriguez Rebollo

“Este es el repositorio de la Administración Pública de la ciudad desde 1524 hasta 1997, aproximadamente. El archivo histórico, conserva, preserva y difunde, todo el patrimonio político-administrativo desde la llegada de los españoles hasta finales del siglo XX”, dijo a Excélsior el coordinador de vinculación y difusión del AHCM, Gerardo Romero.

Desde actas de cabildo, el estandarte de la ciudad, mapas, libros de gastos, recortes periodísticos, manuales de policía y tránsito, sus documentos dan cuenta de la expansión demográfica, así como el desarrollo de la Ciudad de México desde hace más de 5 siglos de historia.