Centro Histórico, “un desafío crítico” al patrimonio de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México señala que el comercio informal amenaza el legado del Centro Histórico, el cual en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El espacio público de los perímetros A y B del Centro Histórico enfrenta desafíos críticos que amenazan su vitalidad y legado; la invasión de calles y zonas patrimoniales, por parte del comercio en vía pública genera innumerables dificultades, tales como invasión de calles, plazas públicas, museos, hospitales, obstrucción a los accesos del Sistema de Transporte Colectivo, entre otros, lo que refleja un ambiente de desorden social, deterioro de la imagen y el entorno urbano.

El comercio en la vía pública ha tenido en la última década un auge inusitado. Ello ha propiciado su desbordamiento y rebasado toda la normatividad vigente, sin que las autoridades hayan podido encauzar bajo un control racional y ordenado”, reconoció la Secretaría de Gobierno (Secgob) a través de un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial local.

Ahora la Secgob emprenderá un nuevo intento por ordenar el comercio ambulante con el programa social Defensoras y Defensores del Espacio Público 2026, como publicó ayer este diario, con el cual 400 personas tendrán la tarea de lograrlo.

Entre las acciones que realizarán están la recuperación de espacios públicos por medio del ordenamiento y reordenamiento de la vía pública, creando espacios alternativos de comercio.

También deberán reubicar el comercio en predios que han sido previamente identificados como alternativa para el uso comercial.

Además de crear un padrón único de personas comerciantes y organizaciones que permita contar con información desagregada por sexo, edad y grupo poblacional, indicó la dependencia.

La Secgob publicó el lunes la convocatoria del programa social Defensoras y Defensores del Espacio Público 2026, con el que pretende que 400 personas ayuden a ordenar el espacio público en el Centro Histórico.

Los beneficiarios del programa se distribuirán en calles de los perímetros A y B para garantizar y promover el uso adecuado del espacio público, así como el control y defensa del patrimonio artístico y cultural, indicó la dependencia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En una primera etapa, los defensores se distribuirán en 282 tramos de calles y 56 calles completas para mantener libres los espacios públicos y evitar el comercio irregular en vía pública.

