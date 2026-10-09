Anne Carson gana el Nobel de Literatura y piensa compartir el premio con amigos

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra “atrevida”, que aporta un toque de modernidad al misticismo en sus escritos sobre el amor, el deseo y la desesperación.

Anne Carson estaba barriendo el suelo de la cocina de su casa en Reikiavik, Islandia, cuando sonó el teléfono y se enteró de que había ganado el Premio Nobel de Literatura de 2026.

“Me parece un poco absurdo”, comentó Carson en una conversación con Jenny Rydén, del Premio Nobel, que posteriormente fue difundida en la cuenta de X del Premio Nobel.

La escritora dijo que cuando recibió la llamada de Rydén era temprano, estaba comiendo galletas, tomando té y revisando London Review of Books. Que cortó la llamada y posteriormente su esposo, Robert Currie, la convenció de que la devolviera.

También mencionó que

ya ha empezado a pensar cómo repartir el dinero del premio, porque uno de sus amigos necesita una casa, y ha pensando en hacer una donación a Médicos sin Fronteras, como acostumbra."

La escritora canadiense dijo que al recibir la llamada de Estocolmo ella estaba bebiendo té y comiendo galletas. Foto: Reuters

Al preguntarle sobre una guía para quienes quieran conocer su obra, recomendó:

“Encuentra el medio y empieza por ahí”, dijo Carson.

La poeta indicó que celebraría este premio con una caminata por el bosque para no tener que contestar el teléfono y disfrutar el silencio.

La Academia Sueca anunció la decisión y destacó el trabajo de Carson por su capacidad para explorar nuevas formas dentro de la literatura contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, Anne Carson ha compaginado la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades. Casi toda su producción literaria se centra en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Ella misma ha identificado la etimología como el punto de partida de toda su obra.

La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, conversó con ella.

“No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que me dijo fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento”, dijo Carlberg.

No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que me dijo fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento”, dijo Carlberg.

“Se quedó sorprendida, pero muy contenta. Se notaba en su voz”, añadió.

Casi toda la obra literaria de Carson “se centra en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados”, resumió la Academia y se entremezclan héroes mitológicos, autores antiguos y románticos.

Sus obras y "Nox"

Casi toda la obra literaria de Carson “se centra en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados”, resumió la Academia y se entremezclan héroes mitológicos, autores antiguos y románticos.

Entre sus escritos destacan Eros, el dulce-amargo, La belleza del marido y Autobiografía de Rojo.

Pero sobre todo es conocida por Nox, una obra publicada en 2010 en memoria de su hermano Michael, quien desapareció antes de fallecer en Dinamarca en el 2000, explica la Academia Nobel.

Esta obra se despliega como un acordeón, con una única hoja de varios metros de longitud. En Nox se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo”, resumió el comité Nobel.

Filología Clásica

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, ha transformado la poesía contemporánea mediante una obra que hibrida la antigüedad griega con el ensayo y la vanguardia pop.

La escritora mantiene una relación distante con la fama a pesar de haber obtenido reconocimientos internacionales como el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, el Premio T.S. Eliot 2001 y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía 2019.

Anne Carson está casada con el artista visual Robert Currie, con quien vive en Ann Arbor, Michigan, y pasa temporadas en Islandia.

En 2024, Carson hizo una revelación sobre su salud en la London Review of Books sobre haber sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. Mencionó que “un síntoma particularmente humillante para mí fue que mi letra se desintegró”.