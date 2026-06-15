Andrés Carreño, coordinador de la Casa del Poeta, compara a creadores con Trump

Luego de la protesta realizada por poetas y promotores culturales en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, el pasado viernes, Andrés Carreño, coordinador del recinto desde diciembre pasado, reconoció que el inmueble padece inundaciones el Salón de Usos Múltiples David Huerta.

Es por una cuestión del desazolve, de la grasa que los restaurantes (vierten al drenaje) y que no se destapan las coladeras. Entonces se hace un tapón y aquí se mete el agua por la coladera”, reconoció Carreño a Excélsior.

Narradores, poetas y promotores culturales se manifestaron el pasado viernes en la Casa del Poeta. Juan Carlos Talavera

Problemas de infraestructura e inundaciones recurrentes

Sin embargo, justificó que, en los últimos meses, la gestión que encabeza dedicó recursos al cambio de tinacos, limpieza de tuberías e instalación de bombas de agua.

¿Cuántas veces se ha inundado el recinto en su gestión?, se le preguntó a Carreño. “Dos veces, porque no había llovido, pero la gente que trabaja aquí nos dice que el agua llegó a subir más en antiguas ocasiones”.

¿A cuánto asciende el presupuesto de la Casa del Poeta? “Eso se lo sabe bien Luz Elena Aranda (la administradora), porque incluye las tres casas”.

Andrés Carreño, coordinador de la Casa del Poeta lamenta que algunos poetas pidieran quitar la bandera de la diversidad de la fachada del recinto. “Dime si eso no suena a Trump”, advierte. Juan Carlos Talavera

¿Cómo toma el hecho de que los poetas piden renovar la dirección del recinto? “Pues es algo que se dialogará. Yo soy actor, hago teatro, soy dramaturgo, escribí un libro, soy escritor y, entonces, pues la dramaturgia está dentro de la literatura.

Ojalá lleguemos a conversar bien, porque a mí me parece que cuando se llega al purismo total, pues entra uno en un terreno complicado”.

¿Es usted poeta? “El año pasado hice la adaptación de El gran teatro del mundo, en el Carro de Comedias, que tiene una poesía bellísima. Ahí podrán decir que no es poesía, pero habrá que sentarnos a dialogar... Seguramente esto va a crecer y pues va a entrar más gente y especialistas en distintas cosas”.

Pugna ideológica y polémica comparación

¿Cómo observó la protesta (del pasado viernes)? “Qué bueno que defiendan a su gremio, pero también está la invitación de nuevo a la apertura. Yo a veces siento que son como (Donald) Trump”.

La titular de Cultura local, Ana Francis López Bayghen, anunciara que la Casa del Poeta se convertirá en la Casa de las Palabras. Cortesía Secretaría de Cultura de la CDMX

¿Los está comparando con Trump? “Sí... y me parece, de pronto, hasta una cuestión antimigración”.

¿Calificar así a los poetas le parece adecuado? “Es que (ellos) ya lo hicieron al revés y nos dijeron que por cambiarle el nombre (a la Casa del Poeta) éramos Trump, así como cuando él le cambió el nombre al golfo de México.

Entonces, la secretaria (Ana Francis López Bayghen) al intentar cambiarle el nombre, era Trump. Lo pongo sobre la mesa porque son interesantes las narrativas, cómo se cruzan, porque por un lado se dice: ‘Tú no puedes cambiarle el nombre, porque si se lo cambias serás Trump’, pero, por otro lado, yo (los poetas) decido quién entra y quién dirige”, reclamó.

Fachada de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicada en Álvaro Obregón 73, Colonia Roma. Achivo Excélsior

¿Buscará permanecer en el cargo? “Yo no tengo ningún aferramiento a quedarme aquí. Entonces, nada, seguramente se dialogará”.

Por último, Carreño lamentó que algunos poetas pidieran quitar la bandera de la diversidad del recinto. “Dime si eso no suena a Trump”, dijo, y luego lamentó una expresión que escuchó al final de la protesta.