Desatan polémica por cambiar vocación a la Casa del Poeta Ramón López Velarde

Luego de que la titular de Cultura local, Ana Francis López Bayghen, anunciara que la Casa del Poeta se convertirá en la Casa de las Palabras y que este recinto ya no se limitará a la literatura, sino que incluirá también “el primer cabaret público de la ciudad”, poetas e integrantes de la comunidad cultural alzaron la voz.

Críticas de la comunidad literaria ante el nuevo proyecto

Es el caso de la poeta María Rivera, quien, en un largo texto que difundió en redes sociales, señaló que “ningún gobierno de la CDMX, desde que llevamos a la izquierda al poder hace casi 30 años, se atrevió a destruir un espacio dedicado a la poesía y los poetas, con saña impune”.

Y agregó: “Esa decisión, profundamente neoliberal, sólo puede explicarse por la ignorancia dogmática y la revancha política de funcionarios prepotentes y ciegos”.

Ana Francis López Bayghen Patiño anunció el pasado jueves que la Casa del Poeta Ramón López Velarde se convierte en la Casa de las Palabras. Cortesía SC de la Ciudad de México

El también poeta Ernesto Lumbreras calificó el hecho como un oprobio mayor a la poesía mexicana y cuestionó: “Aquí en México hay unos entusiastas que desde el poder gubernamental celebran que la Casa del Poeta Ramón López Velarde cambie de rumbo y se convierta en el primer Cabaret Público (sic) de la CDMX, interés personalísimo de la secretaria de Cultura capitalina”.

Defensa del legado histórico y legalidad en la colonia Roma

Desde hace 29 años, la Casa del Poeta Ramón López Velarde ha impulsado a creadores artísticos. Foto: Quetzalli González

En su oportunidad, Carlos Lara, experto en políticas públicas, expresó: “Siguen las ocurrencias en la CDMX. De los costosos ajolotes efímeros pasamos al pretendido cambio de rumbo y nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, a la que quieren convertir en el primer cabaret público de la ciudad. Una vez más, violando la Ley de Fomento a la Cultura y la Ley de Derechos Culturales, por el capricho e interés personal de la titular de Cultura”.

A ellos se sumaron las voces de Alicia García Bergua, Zel Cabrera, Carmen Nozal, Malva Flores, Ingrid Suckaer y Javier Platas, entre otros.

Piden mantener el nombre de la Casa del Poeta

Interior de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicada en Álvaro Obregón 73, Colonia Roma. Archivo Excélsior

Por su parte, Alfonso Suárez del Real, extitular de Cultura de la CDMX y actual asesor de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, cuestionó el cambio de nombre del recinto.

Alfonso Suárez del Real, extitular de Cultura de la CDMX y actual asesor de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, cuestionó el cambio de nombre del recinto. Tomada de X

“Nosotros decimos: Bienvenidos los cambios culturales, el enriquecimiento de propuestas culturales, pero que quede muy claro: no vamos a permitir que haya un cambio de nombre en esas instalaciones. Este lugar fue fundado y fue creado para honrar la memoria de un gran poeta: el zacatecano Ramón López Velarde, que falleció en este inmueble”.

Y añadió: “A causa de eso se hizo una serie de actividades para poder proteger este inmueble y darle un sentido cultural como una sede de poesía y una sede de literatura. Bienvenidas todas las nuevas propuestas, pero (la) Casa del Poeta es propiedad intrínseca de la vida de la colonia Roma. No podemos permitir que haya cambio de nombre”.

Interior de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicada en Álvaro Obregón 73, Colonia Roma. Archivo Excélsior

Desde enero pasado, dicho recinto quedó bajo la tutela financiera y administrativa de la SC capitalina.

El pasado jueves, la Secretaría de Cultura informó a través de un comunicado que Ana Francis López Bayghen, su titular, destacó que la nueva vocación del recinto no se limitará a la literatura, "sino que busca abrir sus puertas a todas las expresiones de la palabra.

La titular de Cultura local, Ana Francis López Bayghen, anunciara que la Casa del Poeta se convertirá en la Casa de las Palabras. Cortesía Secretaría de Cultura de la CDMX

"En ese sentido, adelantó que este espacio albergará las oficinas de Procine CDMX y la Bienal Internacional del Cartel en México, además de trabajar para sumar una librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) y el primer cabaret público de la ciudad, consolidándose como un espacio donde la palabra escrita, visual, sonora y escénica pueda encontrarse y dialogar.