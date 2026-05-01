El pianista mexicano Rodolfo Ritter lanzará el primero de ocho volúmenes con la obra completa de Manuel M. Ponce, mañana 2 de mayo a las 18:00 horas, en la sala que lleva el nombre del compositor en el Palacio de Bellas Artes.

La presentación del volumen, que lleva por título "Ponce Piano Music Vol. 1” estará a cargo de investigadores como Theo Hernández y Juan Arturo Brennan, quienes hablarán de la grabación y del legado sonoro de Ponce, figura central del nacionalismo romántico.

El legado de Manuel M. Ponce: referente del nacionalismo romántico

Manuel M. Ponce obra completa piano: Rodolfo Ritter presenta Volumen 1 en Bellas Artes Cortesía INBAL

“Para mí es muy importante grabar la obra completa para piano de Ponce, porque es la culminación de muchos años de investigar, interpretar y revalorar, de manera personal, este material que es un referente para la cultura del piano, para la cultura musical de México y para el mundo”, comentó a Excélsior el pianista.

Además, destacó el hecho de que esta grabación se realice con la disquera Brilliant Classics, en su apartado de Piano Classics, “porque es una disquera que tiene muchísima aceptación y mucha acreditación en obras completas, dado que ellos han grabado, desde hace mucho, la obra completa de A. Vivaldi, S. Rachmaninov, M. Ravel y de muchísimos más".

“Y eso es muy interesante porque uno puede conocer la obra completa como una especie de enciclopedia de cada autor, y la verdad es que esto me entusiasma mucho porque esta compañía es muy cuidadosa en cuanto a los textos, el material que lo acompaña y tiene una gran distribución a nivel mundial”, abundó.