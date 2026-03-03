Cuarteto Latinoamericano cierra aventura sonora

El legendario Cuarteto Latinoamericano llega a su fin. Luego de 44 años de una aventura sonora que parecía interminable, los músicos de uno de los ensambles más reconocidos de México tomaron la decisión de concluir el ciclo con la serie de conciertos La última y nos vamos para decir adiós a los escenarios en México, Estados Unidos y Canadá.

La gira iniciará el 14 de marzo en el Anfiteatro Simón Bolívar, del Antiguo Colegio de San Ildefonso a las 12:00 horas, seguirá en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 9 de mayo, a las 19:00 horas, para luego realizar cuatro conciertos en Estados Unidos y Canadá, y cerrar el 28 de junio con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, en la Sala Nezahualcóyotl, detalla a Excélsior Álvaro Bitrán, violonchelista del ensamble.

Han sido 44 años intensos y maravillosos, en los que hemos hecho más de lo que jamás imaginamos, pero sentimos que, como en todo, ha llegado el tiempo de parar, pues ya estamos cansados de viajar, y porque no es lo mismo a los 30 que a los 60 años. Además, creemos que en la vida hay momentos para todo y hay que saber retirarse en el momento adecuado porque no queremos acabar como el Chicharito o algo así”, bromea en la entrevista.

¿Fue una decisión conjunta?, se le pregunta a Álvaro Bitrán. “Sí, fue una decisión consensuada que veníamos planeando desde hace tres años e íbamos diciendo que lo haríamos el siguiente verano, pero cuando llegaba el momento, decidíamos quedarnos un año más. Pero a inicios del año pasado coincidimos en que el momento sería el verano de 2026 y todos estuvimos de acuerdo. En parte, por razones familiares, de salud y de cansancio. Obviamente no fue una decisión fácil, pero es parte de la vida y hay que aceptarlo”, expone.

¿En qué ciudades de Estados Unidos y Canadá tendrán conciertos en esta última temporada?

“En Cambridge, New York; en Sydney, New York; en Hamilton, Canadá, y otro en Harrisburg, Pennsylvania, el 30 de abril”.

El repertorio de la gira final de Cuarteto Latinoamericano

¿Qué repertorio interpretarán en esta gira final? “El concierto del 14 de marzo incluirá una selección de lo que hemos hecho en estos 44 años, es decir, mezclar un poco de repertorio tradicional, como el Cuarteto en La mayor, de Luigi Boccherini, y el Cuarteto en Fa mayor, de Antonín Dvořák; y el latinoamericano más reciente, como La calaca, de Gabriela Ortiz, el famoso Adagio para cuerdas, de Samuel Barber, y Libertango, de Astor Piazzolla, en un arreglo de César Olguín.

¿Y en el resto de las sedes? “Será similar, aunque en el Palacio de Bellas Artes tendremos como invitado al pianista Rodolfo Ritter, así que agregaremos el Quinteto para piano, de Robert Schumann; y el 28 de junio, en el último concierto, tocaremos las Cuatro estaciones porteñas, de Astor Piazzolla, en un arreglo del maestro César Olguín”.

¿Realizarán alguna grabación conmemorativa? “No, porque sentimos que hay muchísimos videos nuestros en YouTube de distintas épocas diferentes, en vivo o con producción, como el de Xilitla. Últimamente ya no hemos grabado nada y vamos poco a poco en diminuendo porque los cuatro tenemos proyectos individuales. Además, Arón, mi hermano, y yo estamos involucrados en un trío con Rodolfo Ritter (Trío Ritter Bitrán), de violín, chelo y piano, en el cual estamos explorando un repertorio que no habíamos tenido chance de tocar”, apunta.

¿Cómo describiría este viaje sonoro del cuarteto? “Tuvimos mucha suerte, porque vinimos a llenar un vacío en América Latina, ya que no había un cuarteto de cuerdas estable, aunque hubo otros, como el Cuarteto México, con excelentes músicos, pero que tocaban en orquestas y no tuvieron la dedicación total para el cuarteto, pese a que en América Latina hay un repertorio fantástico que no se había explorado lo suficiente.

Por ejemplo, los cuartetos de Silvestre Revueltas, Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Alberto Ginastera, y nosotros tuvimos la suerte de ser quienes hicieran las primeras grabaciones de casi todas esas obras, lo cual nos abrió muchísimas puertas. Fue un ascenso veloz, así que a los seis años de trabajo ya estábamos tocando en La Scala de Milán y nos mantuvimos así por muchas décadas, siendo una especie de embajadores de la música latinoamericana en el mundo”, concluye.

El Cuarteto Latinoamericano fue fundado en México, en 1982, ganó en dos ocasiones el Grammy Latino –por sus discos Brasileiro, works of Francisco Mignone (2012) y El Hilo Invisible (2016)– y ha representado una voz única en el ámbito internacional, difundiendo la creación musical de América Latina en los cinco continentes.

