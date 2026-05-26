Zona Rosa tendrá tranvía turístico rumbo al Mundial

A 16 días del arranque de la Copa del Mundo, se anunció que la Zona Rosa contará con un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de la colonia Juárez, además que conectará algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

El nuevo circuito turístico forma parte de uno de los proyectos centrales para relanzar a la Zona Rosa como uno de los principales polos culturales, gastronómicos, comerciales y de entretenimiento de la capital, tras años de deterioro urbano y problemas de ambulantaje, inseguridad y abandono.

“Pronto vamos a tener un tranvía turístico que va a recorrer siete kilómetros de esta zona”, anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada durante un recorrido de entrega de obra, realizado este martes sobre la calle Amberes, una de las vialidades intervenidas con acciones de peatonalización, iluminación y arte urbano.

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Aunque todavía no existe una fecha definida para su puesta en operación, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropolis), Enrique Irazoque, explicó que el proyecto es desarrollado por las secretarías de Movilidad y Turismo, dependencias encargadas de definir ruta, unidades y circuito que recorrerá de la colonia Juárez.

Es un proyecto muy importante entre Semovi y Turismo, se engloba en el plan de recuperación de la Zona Rosa, esas secretarías detallarán más al respecto”, sostuvo.

El recorrido del tranvía contempla conectar espacios turísticos y culturales, como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Insurgentes, el Museo de Cera y el mercado de artesanías, precisó la jefa de Gobierno.

Se trata de un intento por revitalizar la actividad turística rumbo al Mundial, “con obras que permanecerán”, remarcó Brugada Molina, acompañada por representantes de comerciantes formales y de la comunidad LGBTTTIQ, una de las economías que mantiene con vida esa zona.

Baños públicos con tecnología de primer mundo

Durante el recorrido, las autoridades presumieron también la instalación de siete baños públicos inteligentes, los primeros de un total de 26 que se colocarán en distintos puntos turísticos y de alta afluencia de la capital antes del Mundial.

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Los sanitarios, con costo de siete pesos por acceso, podrán pagarse con tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias y eventualmente efectivo.

Cada módulo cuenta con sistemas automáticos de limpieza, sensores, accesibilidad universal y ahorro de agua.

“Son espacios limpios, seguros, accesibles, funcionales y tecnológicamente equipados”, afirmó Clara Brugada, quien aseguró que el proyecto busca dignificar el espacio público y mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Los siete baños públicos quedaron distribuidos en Balderas, el Monumento a la Revolución, Zona Rosa, Chapultepec y las inmediaciones del Metro Sevilla.

Cuentan con puertas automáticas, sistemas de autolavado después de cada uso y procesos de sanitización integral tras cinco servicios consecutivos.

Actualmente operan dos módulos, uno ubicado en Amberes casi esquina con Chapultepec y otro en Génova y Reforma; durante las primeras horas de funcionamiento, registraron largas filas de usuarios.

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Carlos Mackinlay, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), explicó que cada baño tuvo una inversión superior al millón de pesos, pero aclaró que el proyecto no busca generar ganancias para el gobierno capitalino.

No es de ninguna manera un servicio para generar utilidades al Gobierno de la Ciudad de México”, señaló.

Amberes es semipeatonal

Como parte de la estrategia, la calle Amberes fue transformada en una vialidad semipeatonal con nuevas luminarias, jardineras, vegetación, bolardos y áreas de convivencia para peatones y visitantes, además se instaló uno de los tres corredores escultóricos habilitados en la zona Rosa.

También se modernizaron e instalaron más de 800 luminarias.

En materia de movilidad y accesibilidad, fueron intervenidas 35 esquinas y cruces peatonales y vehiculares para mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

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Durante el recorrido, se observó que algunas calles, como Génova y Amberes, lucían libres de comercio ambulante, una situación poco habitual en la zona.

Consultado sobre las acciones para evitar el regreso del comercio informal, Enrique Irazoque indicó que existe un plan de reordenamiento coordinado por la Secretaría de Gobierno.