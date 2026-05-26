Desaparecen dos hombres tras salir de Interlomas rumbo a La Marquesa

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) sugieren que dos hombres, reportados como desaparecidos, habrían abordado un taxi por aplicación móvil con rumbo a La Marquesa, poco antes de que se perdiera toda comunicación con ellos.

Se trata de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años y originario de Acayucan, Veracruz, así como de Zafar Padamsee Mawani, descendiente de kenianos, quienes fueron vistos por última vez el pasado 20 de mayo, luego de salir de su domicilio ubicado en la zona de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con la información recabada, ambos salieron presuntamente para reunirse con un proveedor de elevadores para personas con discapacidad. Sin embargo, tras abandonar la vivienda, sus familiares ya no volvieron a tener noticias de ellos.

Las primeras líneas de investigación señalan que los dos hombres solicitaron un servicio de transporte por aplicación y se dirigían hacia la zona de La Marquesa, antes de que se interrumpiera el contacto.

La última conexión de WhatsApp de Guillermo Hidalgo Ortiz fue registrada alrededor de las 18:20 horas del miércoles 20 de mayo. A partir de ese momento, sus familiares perdieron toda comunicación y comenzaron su búsqueda.

Familiares de Guillermo señalaron que el hombre había dejado Acayucan años atrás para establecerse en Estados Unidos, donde trabajó durante largo tiempo. De manera ocasional regresaba a visitar a sus seres queridos en el barrio El Zapotal, pero recientemente había decidido volver de forma definitiva a México para residir en Interlomas.