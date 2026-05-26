Congreso CDMX aprueba Ley de Cuidados, 'escuchamos a las cuidadoras'

La Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México se aprobó con 64 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y los diputados reconocieron que fueron las mujeres cuidadoras y personas con discapacidad, quienes presionaron al congreso local a través de amparos para que se aprobara la ley contemplada en la constitución local desde 2017.

Qué es y por qué se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Foto: Canva.

“Miles de mujeres llevan años peleando contra este sistema, peleando desde el activismo y la resistencia de sostener una ciudad cuidando día con día, desde la carencia, desde el abandono, desde la negligencia y la soledad” dijo desde tribuna el diputado Royfid Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Siendo niña cuidaba a niños de otras familias

El emecista habló de algunas de las cuidadoras que se acercaron al legislativo en los foros sobre cuidados y habló de “Maciel que se levanta antes de que amanezca para atravesar la ciudad y llevar a su hijo a consulta médica; Marcelina que siendo niña cuidaba a los niños de otras familias mientras a ella nadie la cuidaba (…) Margarita que lleva toda una vida cuidando a Carlos -su hijo con discapacidad- y ha convertido su historia en resistencia” recordó.

Cuidadoras de guardería

La ley contempla centros de cuidado para niños de 0 a 6 años, centros de día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, entre otros programas.

Hasta diciembre se incluirá en el presupuesto

Sin embargo, será hasta diciembre próximo cuando se incluirán en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2027, los recursos para llevar a cabo las políticas sociales incluidas en la ley y se empezará a construir la infraestructura para hacerla realidad.

La diputada local del PAN, Lizzete Salgado recordó que desde 2017 la Constitución de la Ciudad de México mandató la construcción de un Sistema Público de Cuidados “Sin embargo ese mandato permaneció pendiente durante años, fue necesaria la intervención de la Corte para recordarnos la obligación de concluir este proceso legislativo”.

Y destacó que es una ley que se construyó escuchando las necesidades de las cuidadoras, adultos mayores, personas en situación de calle que participaron en los diferentes foros y agradeció a las organizaciones Familias Extraordinarias, al Colectivo Raíz y a Aúna, por todas sus aportaciones en la construcción de la ley.

La bancada del PAN, recordó Salgado, insistió en que la ley contara con mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, así como con cobertura territorial, infraestructura pública de cuidados y atención prioritaria de quienes enfrentan mayores necesidades.

La ley se construyó a partir de las iniciativas de ley que presentaron ante el congreso la jefa de gobierno, Clara Brugada, los diputados Tania Larios, del PRI, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, entre otros. Y a partir de las opiniones y propuestas de más de 3 mil cuidadoras, ciudadanos y organizaciones sociales.