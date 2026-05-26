Prohíben narcocorridos en espectáculos públicos de CDMX

Con 44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, que prohíbe los narcocorridos y cualquier tipo de apología del delito.

La reforma al Artículo 12 de la ley establece que durante los espectáculos públicos se prohíben las conductas “que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”.

También queda prohibido “tolerar la violencia, la discriminación y los discursos de odio”.

No podemos tolerar que se fomente la violencia o que se solape el crimen. Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia que convierten el crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelo de éxito, poder y reconocimiento social”, dijo desde la tribuna, la diputada local del PAN, Laura Álvarez.

Y argumentó: “No podemos ignorar el contexto que vive nuestro país, el reclutamiento de jóvenes para participar en actividades dolorosas que destruyen a las familias y a las comunidades”.

Recordó que organizaciones como Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Tejiendo Redes de Infancia, calculan que en México hay entre 30 y 40 mil menores reclutados por el crimen organizado.