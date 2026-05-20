Honran en el Zócalo a Ximena y Pepe, a un año del doble asesinato

Familiares y amigos de Ximena Guzmán y José Muñoz recordaron a los dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a un año de los hechos ocurridos el 20 de mayo de 2025.

Entre velas, flores y mensajes, pidieron que se esclarezca el caso y haya “justicia y verdad”.

Asistieron integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) donde José Muñoz militó desde adolescente, así como vecinos de San Miguel Teotongo y de la zona de Santa Martha Acatitla.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Para recordarlos, se colocó una corona gigante de flores blancas y rosas sobre la plancha del Zócalo; a sus pies, los asistentes a la velada formaron un corazón con pétalos blancos y veladoras encendidas.

La intención es rememorar lo que ocurrió y que no se olvide, no dejar de pedir que se esclarezcan las cosas, lo más importante; recordarlos como fueron, siempre y en cada momento gente muy honesta. Eso es algo que se tiene que subrayar: Pepe y Ximena fueron gente íntegra en todo momento y como servidores públicos”, expresó David, quien fue compañero Ximena en la alcaldía Iztapalapa.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Como parte de la velada, integrantes del coro La Coraza, amigas de la familia de Ximena, entonaron canciones alteñas.

Con esta velada concluyó la jornada luctuosa, que inició con un homenaje, acompañados en el bajopuente de la calle Napoleón y Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, en el punto exacto donde ambos fueron asesinados a las 07:15 horas, del 20 de mayo de hace un año, en un ataque directo.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Al homenaje luctuoso, arribó la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien no dio declaraciones.

Por este suceso, a la fecha suman 18 personas detenidas, entre las que se encuentra “El Dylan”, señalado como líder de una célula de sicarios a sueldo que habría operado el ataque.

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