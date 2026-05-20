Alertan por captcha falso que usan para robar información

Una nueva modalidad de fraude digital, utiliza falsos sistemas de desafío-respuesta, también conocidos como captcha para instalar programas maliciosos y robar información de usuarios de internet mediante técnicas de “ingeniería social”, alertó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

A través de la Policía Cibernética, la SSC precisó que delincuentes cibernéticos aprovechan la familiaridad de los usuarios con los mecanismos de verificación en línea para engañarlos y lograr que, sin darse cuenta, ejecuten códigos maliciosos en sus dispositivos.

El denominado “captcha falso” simula ser una herramienta legítima para comprobar que una persona “no es un robot”; sin embargo, en lugar de presentar un reto de seguridad auténtico, induce a las víctimas a copiar y ejecutar comandos, bajo el argumento de completar un supuesto proceso adicional de validación, detalló la Policía Cibernética.

Foto: Cuartoscuro

La unidad de la SSC explicó que los atacantes diseñan páginas o ventanas emergentes prácticamente idénticas a los captcha reales, las presentan como un requisito indispensable para continuar navegando en determinados sitios web.

Una vez que el usuario confía en la apariencia del portal y sigue las instrucciones, sin saberlo activa un mecanismo oculto que instala un software malicioso.

Con ello, los ciberdelincuentes pueden obtener acceso al equipo, sustraer contraseñas, datos bancarios, archivos personales e incluso tomar el control total del dispositivo afectado.

Ante el incremento de este tipo de amenazas, la SSC recomendó no copiar ni ejecutar códigos provenientes de páginas desconocidas o ventanas emergentes sospechosas, además de desconfiar de sitios que soliciten acciones inusuales para validar la identidad del usuario.

Foto: Especial

También se exhortó a verificar la autenticidad de las páginas web antes de ingresar información personal, mantener actualizados los sistemas operativos y programas de seguridad, así como evitar descargar archivos o acceder a enlaces de origen dudoso.

La SSC recordó que la prevención digital y la educación en ciberseguridad son fundamentales para reducir riesgos en el entorno virtual, por lo que pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Policía Cibernética.

También se puede denunciar al teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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