Charly Rodríguez disfruta al Cruz Azul, pero sigue dolido por la Selección Mexicana 

Carlos Rodríguez admitió el dolor que carga por quedar fuera de la lista preliminar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Pero no se tira al drama, el mediocampista ha canalizado el dolor hasta la final del torneo Clausura 2026.

"Te soy sincero, fue una noticia que obviamente te impacta y al final te duele un poco porque estás con esa ilusión de estar en un Mundial y más cuándo es en tu casa, pero lo vi por el lado positivo. Le dije a mis compañeros que no estaría, pero voy a estar peleando un título con ellos y estoy en una etapa de mi vida disfrutando al máximo, plenamente feliz, disfruto de cada partido y nuevamente estaré en una final con Cruz Azul, en busca de ese título que tanto deseamos en el equipo, así que feliz de estar nuevamente por acá", confesó el jugador en el Media Day de la Liga MX.

Mientras la lista no sea la definitiva, una ligera esperanza queda en Charly Rodríguez, quien desea mostrar su valía en la serie final contra los Pumas a partir de este jueves, en el Estadio Ciudad de los Deportes (final de ida).

"Si hay posibilidad y esperanza, así que eso está ahí, pero lo importante ahora es el día de mañana el día domingo que es lo que anhelo con Cruz Azul, por lo que hemos peleado tanto estos últimos años. Estamos cerca de poder levantar un título más y nada lo vamos a buscar a muerte el día de mañana".

Espiritualmente Charly Rodríguez se ha sentido acompañado por sus colegas de la Selección Mexicana, aunque la conexión más fuerte es con su compañero de cuarto en Cruz Azul, Erik Lira, contención ya al mando de la Selección del estratega Javier Aguirre.

"Hablo más con Erik Lira, que con mi esposa ríe es mi compañero de cuarto obviamente creo que va a estar con unas ganas inmensas de querer jugar con nosotros pero le tocó estar por allá. Esperemos el día domingo puede estar acompañándonos mínimo ahí para saludarlo, darle un abrazo y nada, estar con nosotros todos los días en todos los partidos. Ahí está su camiseta con nosotros en el vestidor y nos manda siempre mensajes, así que esperemos el domingo sea un gran domingo para nosotros y espero estarlo acompañando y para la gente de Cruz Azul.

"Creo que ellos saben que estamos con la misma ilusión de levantar un nuevo título. Creo llevamos cinco torneos que nos hemos quedado muy cerca y la gente está ahí siempre con nosotros apoyando el día de mañana, creo que va a ser un ambiente espectacular en el estadio Azul y disfrutar de una nueva final", concluyó el mediocampista.