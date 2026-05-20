Álvaro Obregón lanza programa para reciclar textiles y reducir residuos en barrancas

La Alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha “Textiles con Futuro AO”, un programa de economía circular enfocado en el acopio, reúso y reciclaje de textiles, con el objetivo de reducir residuos, evitar la contaminación en barrancas y promover prácticas sustentables dentro de la demarcación.

Esta iniciativa forma parte de la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que busca promover acciones voluntarias de gestión circular de residuos plásticos y textiles, así como fortalecer la participación ambiental rumbo a uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del mundo.

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Como parte del arranque del programa, la Alcaldía y Re.colecto Mx —start-up que busca sumar y cuidar al planeta al reiniciar el ciclo de vida de prendas y textiles— instalaron cuatro contenedores estratégicos para el acopio de textiles limpios y secos, con la meta de recuperar tres toneladas de residuos en tres meses, del 15 de mayo al 15 de agosto, mediante un sistema medible y eficiente.

A través de este modelo piloto, las y los vecinos podrán donar ropa, sábanas, cortinas, toallas y otros textiles, los cuales serán clasificados para su reúso, reciclaje o transformación en nuevos productos, promoviendo así una segunda vida útil para estos materiales y reduciendo su impacto ambiental.

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Los primeros puntos de acopio se encuentran en la Parroquia de San Jacinto, el edificio principal de la Alcaldía Álvaro Obregón, el acceso principal de la Alcaldía por la calle Canarios y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

La Alcaldía informó que el contenedor destinado a la comunidad religiosa iniciará operaciones en la Parroquia de San Jacinto y posteriormente será trasladado de manera itinerante a distintas iglesias de la demarcación, con el propósito de ampliar la participación ciudadana.

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El Clúster Universitario de Alto Nivel contará con un contenedor fijo dentro de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, con lo que se impulsará la participación activa de estudiantes y comunidades académicas en acciones de sostenibilidad y cuidado ambiental.

Este programa se suma a otras acciones impulsadas por el alcalde Javier López Casarín para consolidar a Álvaro Obregón como una alcaldía verde, entre ellas la recuperación de barrancas y áreas verdes, y la reciente certificación de su huella de carbono bajo la norma ISO 14064-1:2018, la cual permite medir, gestionar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades de una organización. Esta herramienta es fundamental para establecer metas de reducción, fortalecer la acción climática y plantear políticas con enfoque sustentable.